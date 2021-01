Fino a 50€ di buoni sconto per i tuoi acquisti su eBay!

Oltre alle migliori offerte relative agli Imperdibili eBay di oggi, vogliamo riportarvi una nuova iniziativa arrivata sul portale in questi giorni che vi permetterà di utilizzare degli speciali codici sconto e risparmiare fino a 50€ sui vostri acquisti. Infatti utilizzando il codice PIT10EUROFF si potrà ricevere un buono da 10€ da utilizzare sui prodotti che prevedono almeno una spesa minima di 20€, ma la super convenienza è che questa procedura può esser utilizzata fino a 5 volte da ogni utente! Questa iniziativa termina il 31 marzo, perciò avrete tutto il tempo per consultare la variegata proposta di articoli coinvolti nell’iniziativa.

Gli articoli coinvolti in questa promozione sono centinaia e spaziano in tutte le maggiori categorie presenti su eBay, ed infatti è possibile trovare smartphone, smartwatch, piccoli e grandi elettrodomestici ma anche oggetti per il fai da te. Nello specifico vogliamo proporvi l’ottima action camera Campark X20, che può esser acquistata a 55,90€, che per un dispositivo in grado di filmare in 4K a 30 fps è una super offerta. Campark X20 è in grado di realizzare foto e video dettagliati senza preoccuparsi delle vibrazioni per merito della sua particolare tecnologia EIS (Electronic Image Stabilization), dimostrandosi perfetta anche per le scene sott’acqua arrivando ad una profondità di 30 metri grazie alla sua custodia impermeabile.

L’obiettivo in vetro di Campark X20 è composto da 7 strati, ed è in grado di scattare incredibili foto grandangolari fino a 170° che poi possono esser viste sullo schermo LCD touchscreen che fornisce anche tutte el altre informazioni come le modalità utilizzate oppure il livello della carica. Completano le caratteristiche di Campark X20 un telecomando che vi permetterà di controllare comodamente l’action camera anche a distanza, ed inoltre un’app per smartphone che vi permetterà di vedere direttamente foto e video sul dispositivo oppure di condividerli direttamente sui social.

insomma, in questa promozione di eBay sono veramente tanti i prodotti che possono esser acquistati utilizzando questi coupon, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quello perfetto per voi.

La nostra selezione di prodotti

Informazioni sul buono sconto

Coupon valido solo sui prodotti presenti all’interno dell’evento dedicato

Codice :PIT10EUROFF

:PIT10EUROFF Sconto : 10€ off

: 10€ off Spesa Minima : 20€

: 20€ Sconto Massimo : no max discount

: no max discount Utilizzi : 5 per ogni utente

: 5 per ogni utente Inizio : 11 gennaio 2021 ore 9.00

: 11 gennaio 2021 ore 9.00 Fine: 31 marzo 2021 ore 23.59

