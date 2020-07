Grossi sconti su monopattini e smartphone nelle offerte Solo per Oggi MediaWorld

Tornano – come da prassi – le offerte “Solo per oggi” di MediaWorld, che rappresentano senza ombra di dubbio una chiara occasione per acquistare tantissimi prodotti a prezzi contenuti. Quest’oggi, infatti, il colosso dell’e-commerce ha deciso di scontare monopattini elettrici e smartphone, tra cui il Ninebot Segway KickScooter ES1 e il Samsung Galaxy S10 Lite, ma anche altre Smart TV e piccoli elettrodomestici.

L’iniziativa in questione copre tantissimi prodotti provenienti dalle migliori case produttrici del mondo, ma tra questi – come abbiamo annunciato nel paragrafo precedente – spicca il Ninebot Segway KickScooter ES1. Un monopattino elettrico che possiede un motore da 250W, alimentato da una grossa batteria da 5200 mAh (187 Wh). Questo dispositivo è in grado di percorrere fino a 25 km con una capacità massima di carico di 100 kg. Inoltre, questo monopattino ha un piccolo display, un doppio sistema di frenata (meccanico ed elettronico) e luci frontali/posteriori. Tutto questo si traduce in 379 euro, ma potete acquistarlo a soli 334 euro.

Il Samsung Galaxy Note 10 Lite è uno dei “special guest” delle offerte “Solo per oggi” di Mediaworld. Questo dispositivo, per chi non lo sapesse, vanta un processore proprietario Samsung Exynos 9810 abbinato a 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Sulla parte anteriore dello smartphone troviamo una fotocamera e un display SuperAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione in FullHD+, mentre sul lato posteriore sono presenti tre fotocamere. Il tutto è gestito dal sistema operativo Android 10 con Samsung One UI 2.0 e alimentato da una batteria da 4500 mAh. Se siete interessati al Note 10 Lite, potete acquistarlo a 449,00 euro anziché 679 euro.

