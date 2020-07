Grossi sconti su smartphone e smart TV nelle offerte solo per oggi MediaWorld!

Le offerte “Solo per oggi” di Mediaworld rappresentano una chiara occasione per acquistare uno o più prodotti in promozione a prezzi decisamente contenuti. Quest’oggi, infatti, potete trovare tantissimi smartphone e smart TV, ma anche piccoli e grandi elettrodomestici.

Grazie ad un ottimo sconto di ben 100 euro dal suo prezzo di listino, la smart TV Sony modello KD55XF9005 diventa un prodotto da non lasciarsi sfuggire. Si tratta di un televisore che possiede ottime caratteristiche tecniche, infatti vanta un pannello LED da 55 pollici con risoluzione in 4K (vale a dire, 3840 x 2160 pixel). Come se non bastasse, questa smart TV si serve della tecnologia X-Motion Clarity, che consente di controllare la retroilluminazione del display per incrementare il dettaglio delle immagini in movimento. Il suo prezzo originario è di 899,00 euro, ma potete acquistarlo a soli 799,00 euro.

Tra i tanti smartphone compatibili con l’offerta, vi segnaliamo il Samsung Galaxy Note 10 Lite, uno smartphone di fascia media di assoluto livello. Questo dispositivo è equipaggiato da un processore Exynos 9810, abbinato a 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con MicroSD). Sul lato anteriore troviamo un display SuperAMOLED da 6,7 pollici con risoluzione in FullHD+ e una fotocamera anteriore. Sul lato posteriore, invece, è presente una tripla fotocamera capace di scattare buone fotografie in qualsiasi circostanza. Se siete interessati, potete acquistarlo a 439,00 euro anziché 629,00 euro.

Senza indugiare, in questo articolo abbiamo inserito una selezione dei migliori prodotti da acquistare in questo momento. Tuttavia, potete consultare la lista completa dei prodotti promozionati al seguente indirizzo. Infine, vi consigliamo di seguirci anche su Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!