Heavy Rain, Beyond Due Anime e tanti altri grandi giochi a un super prezzo nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Fino alle 19:00 di domani, 3 dicembre 2021, su Humble Bundle è disponibile un ricchissimo bundle, contenente alcuni dei videogiochi narrativi più belli degli ultimi anni. All’interno dell’Humble Choose Wisely Bundle è infatti possibile trovare opere del calibro di Heavy Rain e Beyond Due Anime, il tutto a un prezzo estremamente ridotto. Se siete interessati fate però in fretta:l’Humble Choose Wisely Bundle sarà disponibile all’acquisto per ancora poco più di un giorno!

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Beholder 2

Aumentando l’offerta a 8,53€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

We Were Here Together

Between the Stars

Kyle is Famous Complete Edition

Between the Stars soundtrack

Con almeno 8,63€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Beyond Due Anime

Heavy Rain

25% di sconto su Detroit Become Human

Come da tradizione di Humble Bundle, acquistare l’Humble Choose Wisely Bundle non solo vi permetterà di fare il pieno di grandi survival a un piccolo prezzo, ma anche di fare una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti direttamente devoluti ad associazioni benefiche come Whale and Dolphin Conservation.

Se siete interessati a fare vostro l’Humble Choose Wisely Bundle ,che ricordiamo rimanere disponibile all’acquisto solo per meno di due giorni, il nostro consiglio è quello di fare in fretta. Potete trovare questo bundle a un ottimo prezzo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Choose Wisely Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!