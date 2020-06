IBS: 4 film Warner Bros a soli 20 euro!

Amanti del cinema e delle versioni home video dei vostri capolavori preferiti, questa news è quello che stavate aspettando! Da IBS infatti si è alzato il sipario su una grande offerta che riguarda i film della Warner Bros, infatti fino al 30 giugno se si acquistano 4 titoli tra DVD e Blu-Ray presenti nel catalogo, sarà possibile averli a casa a soli 20€ in totale. Questo è il momento perfetto per rimpolpare la vostra collezione di film!

Voglia di recuperare un vecchio classico? Non possono mancare titoli del calibro di Casablanca o Amadeus in una collezione del genere, ma se invece avete fame di classici del fantasy troverete come saziare la vostra voglia grazie a titoli come la trilogia del Signore degli anelli oppure Animali Fantastici. Se quello che volete invece è un bel film romantico, non temente che sono presenti molti esponenti del genere come i recenti Io prima di te, A star is Born e l’intramontabile Via col vento. Inoltre son presenti molti titoli della saga cinematografica degli eroi DC Comics, quindi se volete farvi una maratona a tema Superman o Batman, questa è l’occasione perfetta da sfruttare!

Sono molti i titoli inclusi in questa iniziativa e noi ve ne abbiamo segnalato solo qualcuno, il nostro invito quindi è quello di visitare la pagina dedicata dell'offerta e trovare i titoli più in linea ai vostri gusti, entro il 30 giugno.

I film Warner in offerta

