iliad, due superofferte per il terzo compleanno!

Iliad ha compiuto il suo terzo anniversario, dal giorno del suo debutto ufficiale in Italia. Per omaggiare questo grande risultato, la società francese ha deciso di inaugurare due nuove offerte telefoniche, ciascuna rivolta ad un specifico target di utenza. In questo articolo dunque andremo a vedere quali sono le caratteristiche delle due nuove tariffe e come attivarle.

La tariffa più interessante, almeno dal punto di vista dell’avanzamento tecnologico, è “Flash 120” che prevede fino a 120 GB di traffico mensile con la velocità del 5G, vale a dire il nuovo standard di connessione veloce. La tariffa, oltre ad un quantitativo di GB molto copioso, include chiamate ed SMS illimitati per tutto il mese. Il costo mensile è di 9,99€, mentre il termine ultimo per attivarla è fissato per il prossimo 30 giugno.

L’offerta Iliad Flash 120 comprende:

Minuti illimitati

SMS illimitati

120 GB di traffico sotto la rete 5G (dove disponibile)

La seconda tariffa appena annunciata è chiamata “GIGA 80”. Include ben 80 GB di traffico dati sotto la rete 4G+ (dove disponibile ndR), minuti ed SMS illimitati al costo di 7,99€ mensili. L’attivazione, invece, prevede un costo di 9,99€ sia mediante il portale che attraverso gli hotspot sparsi in tutti i maggiori centri italiani.

L’offerta Iliad GIGA 80 include:

Minuti illimitati

SMS illimitati

80 GB di traffico sotto la rete 4G+ (dove disponibile)

Entrambe le promozioni consentono di accedere alla segreteria telefonica, al servizio “mi richiami”, al controllo del credito residuo e includono la possibilità di sfruttare l’hotspot Wi-Fi, e dunque condividere la propria connessione ad Internet con altri dispositivi. Le due offerte garantiscono anche l’accesso a tutti i propri minuti ed SMS gratuiti e 6GB al di fuori dei confini nazionali.

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la pagina del portale iliad, al seguente indirizzo. Infine, prima di lasciarvi, vi consigliamo di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

