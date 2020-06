Mega Sconti MediaWorld, sconti e tasso zero su tantissimi prodotti

Sono tornati i Mega Sconti di MediaWorld! Questa iniziativa sarà valida fino al 5 luglio, e nel frattempo avrete l’opportunità di sfruttare gli incredibili sconti presenti su molti articoli come smartphone, computer, grandi e piccoli elettrodomestici e tanti altri prodotti tech! Inoltre, come se tutto questo non bastasse in caso di finanziamento il tasso rimane dello 0% e dopo l’acquisto è possibile scegliere se farsi consegnare la merce a casa oppure ritirarla nel negozio più vicino, ed entrambe le opzioni sono gratuite.

Vi aspettano numerose occasioni se cercate smartphone oppure volete sostituire un vostro vecchio elettrodomestico, con una versione nuova e conveniente. Fra i molti articoli in offerta sono presenti anche notebook e computer fissi, ma anche alcuni accessori come speaker e cuffie wireless in modo da migliorare anche le sessioni di lavoro o svago. Spicca però fra tutti i prodotti, la presenza dei pattini elettrici realizzati da Segway, i Drift W1 che potranno esser vostro a soli 261,75€ anziché 349,00€. Questo tanto divertente, quanto particolare paio di pattini ha conquistato gli e-skaters e con le loro incredibili particolarità negli ultimi anni stanno spopolando fra i giovanissimi. Leggero e facile da trasportare, i Drift W1 permettono di spostarsi senza alcuno sforzo grazie alla sua ottimizzata tecnologia di auto-bilanciamento. Il design unico e moderno nasconde una tecnologia all’avanguardia, studiata per ottimizzare la stabilità e la capacità alla guida, compreso lo scivolamento sui pavimenti. Se cercavate una soluzione alternativa e volete dare alle vostre passeggiate un pizzico di divertimento e comfort, questi pattini elettrici sono un’occasione imperdibile.

Sono molti i prodotti in offerta nei Mega Sconti per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata di MediaWorld per poter vedere tutte le promozioni disponibili fino al 5 luglio, in modo da farvi trovare quella più adatta alle vostre necessità. Infine, prima di lasciarvi andare a spulciare le varie offerte dello store, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

