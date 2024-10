Migliori calcolatrici scientifiche per la scuola (ottobre 2024)

In ambito Back to School, le calcolatrici scientifiche sono utili per svolgere calcoli complessi, a differenza di quelle tradizionali che ormai possiamo considerare obsolete, dato che le operazioni più semplici come addizione, sottrazione e divisione si possono fare anche dallo smartphone o persino tramite alcune pagine online con il minimo sforzo.

Tuttavia, il discorso in merito a quelle scientifiche è leggermente diverso, dal momento che quest'ultime possono essere utilizzate in svariati campi e sono ideali principalmente per studenti di liceo scientifico, geometria e ragioneria e possono essere portate con se anche all’università se si sceglie una facoltà che richiede l’uso dell’algebra e della geometria analitica.

Numerosi siti web permettono di svolgere le funzioni di una calcolatrice scientifica, ma richiedono una connessione internet, per questo motivo la loro utilità è limitata, rendendo necessario l'acquisto di una calcolatrice fisica per portare a termine determinati compiti. Ecco una breve lista delle funzioni che si possono calcolare con questo dispositivo:

Algebra

Percentuale

Probabilità

Trigonometria

Conversione unità di misura

Per imparare a usare correttamente la calcolatrice scientifica occorre un po' di tempo, soprattutto se non l'avete mai utilizzata finora, dal momento che bisogna prendere confidenza con i numerosi tasti a disposizione e capire il ruolo di ognuno di essi. Noi non possiamo aiutarvi nel fare questo, ma siamo in grado di suggerire quale modello acquistare tra i tanti disponibili e per scoprirlo non dovete far altro che continuare la lettura.

Prodotti

Texas Instruments TI Nspire CX II-T La migliore Calcolatrice scientifica dotata di touchpad per un utilizzo confortevole. Funziona a batteria e gestisce anche calcoli grafici, mostrati a schermo. Calcoli grafici, Touchpad Prezzo € 159.99 su Amazon La Texas Instruments TI Nspire CX II-T è una calcolatrice scientifica e grafica che porta la matematica a un livello superiore. Non è solo uno strumento per calcoli numerici, matriciali, statistici e finanziari, ma una potente risorsa per risolvere equazioni fino al sesto grado e rappresentare funzioni in 2D e 3D con chiarezza e precisione. Con il suo linguaggio di programmazione avanzato ma accessibile, è perfetta per preparare gli studenti alle sfide del 21° secolo, combinando innovazione tecnologica e facilità d'uso in un design elegante e funzionale. Sharp EL-W506T GY Con energia solare Calcolatrice scientifica con 640 funzioni matematiche. Ciò la rende particolarmente adatta per studenti delle scuole superiori e università. Ricarica solare, 640 funzioni Interfaccia utente poco chiara € 28.43 su Amazon La calcolatrice scientifica Sharp EL-W506T GY è tra le massime innovazioni nel portfolio Sharp, ideale per studenti delle scuole superiori e universitari. Con 640 funzioni matematiche integrate, questa calcolatrice affronta ogni sfida numerica con facilità. Il display "WriteView" consente di visualizzare le espressioni come se fossero scritte su carta, rendendo la risoluzione dei problemi più chiara e naturale. Il robusto coperchio in plastica protegge da graffi e cadute, mentre l'alimentazione solare ottimizza la durata della batteria di backup, assicurando prestazioni affidabili e sostenibili. Casio FX-991 CW Funziona anche con il PC Calcolatrice scientifica con 540 funzioni e display per una visione naturale dei caratteri. Riconosce il codice QR per proseguire i calcoli su PC. Codice QR per calcoli su PC, Display naturale LCD Schermo non retroilluminato € 28.99 su Amazon La Casio FX-991 CW è ideale per studenti e professionisti, progettata per affrontare ogni sfida matematica con oltre 540 funzioni. Il display LCD ad alta risoluzione da 192 x 63 pixel e il menù a icone intuitivo offrono una navigazione chiara e semplice, mentre il foglio di calcolo integrato facilita l'esplorazione della statistica. Con il codice QR per trasferire i calcoli su PC e la capacità di risolvere equazioni e sistemi fino a 4 equazioni e gestire calcoli matriciali 4 x 4, questa calcolatrice non è solo un strumento di calcolo, ma un alleato potente e versatile nel vostro percorso di studio e lavoro. Osama ‎OS 134BC VAM La più semplice Calcolatrice scientifica con 56 funzioni. Dispone di una custodia rigida scorrevole ed è disponibile in tantissime colorazioni vivaci. Facile da comprendere, Tanti colori Non adatta per i calcoli più complessi € 9.9 su Amazon La calcolatrice scientifica Osama rappresenta una scelta ideale per chi cerca un modello semplice ma completo, senza compromettere le funzioni essenziali di calcolo. Con 56 funzioni avanzate e una capacità di gestire 10 cifre in mantissa e 2 in esponente, questo strumento è perfetto per eseguire calcoli trigonometrici, logaritmi, esponenziali e conversioni numeriche, inclusi sistemi binari, decimali ed esadecimali. Idonea per esami di stato e adatta per scuola, università, casa e ufficio, questo modello combina praticità ed eleganza con il suo design ergonomico e la custodia rigida scorrevole che protegge il dispositivo. Disponibile in 9 colorazioni bicolore, è alimentata da una batteria 1xL1130 con sistema Auto Power Off e uno schermo LCD chiaro, garantendo una lunga durata e un utilizzo comodo e vivace.

Come scegliere una calcolatrice scientifica

Come gli studenti o professionisti ben sapranno, la calcolatrice scientifica è un dispositivo molto più avanzato rispetto ad una semplice calcolatrice, motivo per cui scegliere quale modello acquistare non sempre si rivela semplice. Ed ecco perché abbiamo riassunto quelli che sono i fattori principali da tenere in considerazione nel momento in cui state per acquistare una nuova calcolatrice scientifica.

Quante funzioni devono avere le calcolatrici scientifiche?

Come forse già avrete immaginato, il numero di funzioni è il primo aspetto da valutare in una calcolatrice scientifica. Il numero di possibilità che vi offrirà quest'ultima, infatti, indicano se siete di fronte ad un modello basilare o avanzato e, di conseguenza, ciò influirà anche il prezzo del prodotto. Come avrete notato, le calcolatrici con il maggior numero di funzioni tendono a costare di più, superando spesso anche la soglia dei 100€. Detto ciò, la decisione di quale modello acquistare spetta a voi, dal momento che dipende da quante operazioni matematiche necessitate di eseguire. Di solito, un modello entry level dispone di circa 100 funzioni, arrivando a 300/400 per quelli di fascia media e 500 o più nei modelli migliori.

Come deve essere il display delle calcolatrici scientifiche?

Dal momento che una calcolatrice scientifica offre innumerevoli funzioni, avere un display ampio e ben leggibile è importante. A differenza di un modello tradizionale, infatti, occorrono più righe per mostrare tutti i caratteri a schermo. In questo caso, il nostro consiglio è quello di puntare su un modello che vanta un display a colori, sebbene quest'ultimi siano quelli più costosi.

Come possono essere alimentate le calcolatrici scientifiche?

Questi dispositivi possono basarsi su diversi tipi di alimentazione. Da un lato ci sono le calcolatrici alimentate a batteria che, se vogliamo, sono le più semplici, dal momento che basta cambiare le batterie una volta che si sono scaricate. Vale la pena notare, però, che alcuni modelli funzionano con l'energia solare, un'opzione molto più ecologica che vi darà tutta l'autonomia di cui avete bisogno. Altre calcolatrici funzionano invece con le batterie ricaricabili o con due diversi tipi di alimentazione in contemporanea. Queste ultime sono dotate di una batteria al litio, la quale potrà essere ricaricata utilizzando l'energia solare. Un metodo molto più efficiente e conveniente rispetto alla classica sostituzione della batteria.

Ovviamente, la batteria o le batterie di una calcolatrice scientifica non hanno la stessa autonomia di uno smartphone, ma durano decisamente di più. Tuttavia, prima o poi arriverà il momento di cambiarle e se volete evitare il rischio che la calcolatrice scientifica si scarichi durante l'uso, suggeriamo di prendere in considerazione un modello dotato di energia solare. Fortunatamente, quest'ultimi non sono rari e riteniamo offrano una praticità decisamente migliore. Certo, non è il fattore più importante ma per tanti potrebbe tornare utile.

Chi produce le migliori calcolatrici scientifiche?

Ci sono vari produttori che realizzano calcolatrici scientifiche e i più rinomati sono Casio, Texas Instruments e Sharp. Rispetto ad altri brand meno noti, questi offrono un certo grado di fiducia e affidabilità. È essenziale, quindi, scegliere un marchio affidabile, in grado di fornire la precisione e la durata che ci si aspetta da questi dispositivi. Salvo rare eccezioni, le calcolatrici scientifiche tendono ad essere piuttosto convenienti, quindi assicuratevi di optare per un prodotto di qualità.

Il design delle calcolatrici scientifiche è importante?

Poiché non influenza direttamente la funzionalità complessiva del dispositivo, il design è considerato un fattore meno rilevante. Tuttavia, una tastiera comoda, uno schermo facilmente leggibile e un peso più leggero possibile possono contribuire a fare un acquisto perfetto. A nostro avviso, anche su questa tipologia di prodotto, l'ergonomia e l'estetica non dovrebbero mai essere lasciate da parte.

Destinazioni d'uso

Il modo in cui usate la calcolatrice scientifica influenza notevolmente le funzionalità che dovreste cercare all'interno di essa. Alcuni dispositivi sono progettati per scopi educativi, altri per studi più avanzati e altri ancora sono destinati a professionisti come statistici e ingegneri. Per questo motivo conviene che vi assicuriate di scegliere un modello il cui livello di complessità di calcolo corrisponda alle vostre esigenze personali.

Scientifica vs grafica

Nonostante le somiglianze tra le due tipologie siano alte, le calcolatrici scientifiche non devono essere confuse con le calcolatrici grafiche, anche se in questo articolo abbiamo menzionato anche quest'ultime. Le calcolatrici grafiche hanno le stesse funzionalità di una calcolatrice scientifica, ma con il vantaggio di tracciare grafici. La maggior parte di esse sono anche programmabili, il che significa che l'utente potrà creare programmi personalizzati adatti alle proprie esigenze. Per questi motivi, una calcolatrice grafica può essere in grado di sostituire una calcolatrice scientifica in tutte le applicazioni, ma non viceversa. Riassumendo, possiamo considerare le calcolatrici grafiche utili per chiunque abbia bisogno di un dispositivo capace di programmare funzionalità personalizzate o per chiunque debba tracciare punti su un grafico. Gli ingegneri e i geometri più esigenti dovranno dunque prendere in considerazione uno di questi modelli, tenendo però a mente che quest'ultimi hanno un costo decisamente più alto rispetto ai modelli scientifici.

Suggerimenti utili

Ora che sapete quali sono i fattori più importanti che vi permetteranno di non sbagliare durante l'acquisto di una calcolatrice scientifica, vogliamo comunque darvi ulteriori suggerimenti che potrebbero perfezionare il vostro acquisto. Quando scegliete una calcolatrice scientifica, dovete informarvi se questa è approvata per gli esami che farete. Un ottimo modo, nonché il più facile e sicuro, è quello di chiedere direttamente al vostro professore. Numerosi esami, infatti, hanno requisiti molto severi, motivo per cui avere la certezza in merito a se la propria calcolatrice è adatta o meno è fondamentale per evitare di rimanere sorpresi.

Un'altra cosa a cui pensare è il prezzo. Onestamente, vi sconsigliamo di acquistare un modello economico da circa 10€. Con una piccola spesa in più, infatti, otterrete una calcolatrice con ottime specifiche. In questo caso, il piccolo aumento dei prezzi comporta un enorme miglioramento della qualità del prodotto, dandovi modo di accedere a molte più funzioni e calcoli, che potrebbero tornarvi utili in diversi istituti scolastici.

Inoltre, se acquistate calcolatrici scientifiche di marche diverse, potreste andare in contro ad una nuova curva di apprendimento. Ogni produttore, infatti, progetta il software in modo diverso, motivo per cui sarebbe preferibile, a nostro giudizio, tenere in considerazione sempre un modello della marca con la quale si è lavorato finora, a meno che una specifica funzione non fosse disponibile solamente su una soluzione di un altro brand. Ad ogni modo, ciò è molto improbabile, soprattutto se consideriamo i modelli top che, con ogni probabilità, dispongono tutti delle funzioni più disperate.