Migliori spazzolini elettrici economici (dicembre 2023)

Se avete deciso di abbandonare il vostro spazzolino manuale a favore di uno elettrico, ma intendete farlo spendendo il meno possibile, allora vi invitiamo a continuare la lettura di questo articolo. Di seguito troverete infatti una guida che vi permetterà di acquistare alcuni dei migliori spazzolini elettrici economici. Esistono infatti spazzolini da diverse centinaia di euro, che non tutti sono disposti a spendere. Tuttavia, il mercato propone ottime alternative per la pulizia dei denti senza dover svuotare il portafoglio pertanto, con un po' di ricerca e attenzione, è possibile trovare uno spazzolino elettrico di buona qualità a un prezzo ragionevole.

Con il nostro ultimo aggiornamento, risalente a dicembre 2023, non abbiamo apportato modifiche alla lista prodotti perché riteniamo che gli spazzolini elettrici citati siano ancora i migliori tra quelli che possono essere definiti economici. Abbiamo tuttavia migliorato la parte testuale dedicata agli approfondimenti, arricchendola con una nuova sezione dedicata a dove conviene acquistare uno spazzolino elettrico.

A differenza della nostra guida principale, in cui abbiamo riportato i migliori spazzolini elettrici senza badare a spese, qui abbiamo piazzato dei limiti sul prezzo, soddisfacendo appunto le esigenze di coloro che vogliono spendere poco ma che vogliono portarsi a casa comunque un buon prodotto. Abbiamo deciso quindi di riportare modelli dal prezzo massimo di 100 euro, tenendo in considerazione sia il prezzo di listino che eventuali offerte del momento.

La cura dei denti è un aspetto assai fondamentale nella vita di ogni giorno, tuttavia i semplici spazzolini non garantiscono una pulizia profonda. Gli spazzolini elettrici, invece, grazie alle loro testine rotanti, possono davvero fare la differenza, prevenendo molti dei problemi relativi la salute dentale. Tuttavia, scegliere il prodotto giusto può rivelarsi difficile, specie considerando il proliferare di alternative con caratteristiche simili. Oltre a riportare i modelli più efficaci dal punto di vista della pulizia dentale, abbiamo cercato di selezionare anche modelli smart, che aiutano a ottenere una pulizia ancora migliore tramite l'ausilio di un'applicazione per smartphone.

Detto ciò, siamo pronti per passare alla fase successiva, scoprendo finalmente le migliori proposte disponibili oggi sul mercato. Vi anticipiamo che al fianco di ogni prodotto troverete un breve estratto delle caratteristiche tecniche, oltre a link che vi porteranno su alcuni store online, dove reperire altre informazioni o completare l'acquisto.

Come scegliere i migliori spazzolini elettrici

Dopo aver esaminato la nostra rassegna dei migliori spazzolini elettrici attualmente disponibili sul mercato, è essenziale comprendere le caratteristiche tecniche e funzionali da tenere in considerazione al momento dell'acquisto. Affronteremo questi aspetti in ordine di importanza, iniziando con la considerazione dei movimenti delle diverse testine, che sono fondamentali per garantire risultati ottimali in specifiche circostanze.

Come si muove la testina di un spazzolino elettrico?

Come accennato in precedenza, il movimento della testina è il primo fattore da considerare quando si acquista uno spazzolino elettrico, poiché influisce in modo significativo sulle prestazioni complessive. Nel corso degli anni, i produttori hanno costantemente migliorato questa caratteristica, introducendo brevetti unici, come ad esempio quelli presenti negli spazzolini elettrici Oral-B. Di seguito elenchiamo le tecnologie attualmente utilizzate dai produttori, alcune delle quali sono anche presenti nei modelli più economici.

Oscillazione : si basa su movimenti in due direzioni lungo un asse, garantendo una pulizia efficace;

: si basa su movimenti in due direzioni lungo un asse, garantendo una pulizia efficace; Rotazione : la testina si muove sia in senso orario che antiorario, risultando particolarmente utile per la pulizia infradentale;

: la testina si muove sia in senso orario che antiorario, risultando particolarmente utile per la pulizia infradentale; Pulsazione : esercita una pressione intermittente sui denti, contribuendo a "spezzare" lo sporco accumulato;

: esercita una pressione intermittente sui denti, contribuendo a "spezzare" lo sporco accumulato; Sonica : la testina effettua micromovimenti ad alta velocità, raggiungendo anche gli spazi più difficili da raggiungere;

: la testina effettua micromovimenti ad alta velocità, raggiungendo anche gli spazi più difficili da raggiungere; Ultrasonica : una forma evoluta della tecnologia sonica, in grado di generare movimenti ancora più rapidi;

: una forma evoluta della tecnologia sonica, in grado di generare movimenti ancora più rapidi; 2D : unisce movimenti oscillatori e rotatori, offrendo una combinazione efficace;

: unisce movimenti oscillatori e rotatori, offrendo una combinazione efficace; 3D : incorpora anche la pulsazione, oltre all'oscillazione e rotazione, per una pulizia completa e profonda:

: incorpora anche la pulsazione, oltre all'oscillazione e rotazione, per una pulizia completa e profonda: iO: basata su un innovativo azionamento magnetico, esercita una pressione uniforme su ogni setola, arrivando fino alla punta per una pulizia accurata.

Che programmi di pulizia deve avere uno spazzolino elettrico?

Dopo aver scoperto le tecnologie che si possono trovare dentro uno spazzolino elettrico, è il momento di esaminare quali programmi di pulizia sono essenziali per uno spazzolino elettrico e come possano ottimizzare l'efficacia delle operazioni di pulizia. I diversi programmi offerti da uno spazzolino elettrico consentono di personalizzare l'esperienza di pulizia in base alle specifiche esigenze dell'utente. Alcuni di questi programmi sono particolarmente importanti e dovrebbero essere inclusi in qualsiasi modello, anche nelle versioni più economiche.

Standard : è un programma fondamentale presente in ogni spazzolino elettrico. Questo programma offre una pulizia dei denti classica e generalmente dura circa 2 minuti;

: è un programma fondamentale presente in ogni spazzolino elettrico. Questo programma offre una pulizia dei denti classica e generalmente dura circa 2 minuti; Sbiancante : è un altro programma essenziale che non dovrebbe mai mancare. La possibilità di sbiancare i denti è un aspetto cruciale per l'aspetto estetico e il sorriso di una persona. Pur non potendo produrre miracoli, uno spazzolino elettrico dotato di questo programma consente di rimuovere le principali macchie dai denti grazie a movimenti specifici della testina;

: è un altro programma essenziale che non dovrebbe mai mancare. La possibilità di sbiancare i denti è un aspetto cruciale per l'aspetto estetico e il sorriso di una persona. Pur non potendo produrre miracoli, uno spazzolino elettrico dotato di questo programma consente di rimuovere le principali macchie dai denti grazie a movimenti specifici della testina; Sensibili : è indispensabile per coloro che soffrono di denti sensibili. Questo programma riduce la pressione esercitata dallo spazzolino e utilizza movimenti della testina delicati e massaggiati per evitare fastidi;

: è indispensabile per coloro che soffrono di denti sensibili. Questo programma riduce la pressione esercitata dallo spazzolino e utilizza movimenti della testina delicati e massaggiati per evitare fastidi; Gengive: è altrettanto essenziale. Simile al programma Sensibili, questa modalità garantisce movimenti oscillanti delicati della testina per pulire e prendersi cura delle gengive senza applicare una pressione eccessiva.

Ovviamente esistono molti altri programmi di pulizia disponibili, ma spesso sono inclusi solo nei modelli più costosi.

Che funzioni può avere uno spazzolino elettrico economico?

Anzitutto è importante distinguere le funzioni dai programmi di pulizia, anche se spesso sono correlati. Le funzioni di uno spazzolino elettrico si riferiscono a caratteristiche come il sensore di pressione, la regolazione dell'intensità e la connessione Bluetooth. Questi extra aggiungono valore allo spazzolino elettrico e rendono il processo di spazzolamento più facile e divertente. Alcune funzioni si basano addirittura su una guida passo-passo, che aiuta a ottenere una pulizia ottimale dei denti.

Va notato che di solito queste funzioni si trovano nei modelli con batteria integrata e ricaricabile, mentre quelli con batterie usa e getta solitamente non dispongono di tali caratteristiche. Di seguito, una panoramica delle funzioni che potreste trovare anche nei modelli di base di uno spazzolino elettrico:

Timer : Per garantire una pulizia adeguata, uno spazzolino elettrico può essere dotato di un timer che segnala quando sono trascorsi circa 2 minuti, la durata raccomandata per la pulizia dei denti. Alcuni modelli possono anche avvisare ogni 30 secondi per indicare quando cambiare l'area di spazzolamento.

: Per garantire una pulizia adeguata, uno spazzolino elettrico può essere dotato di un timer che segnala quando sono trascorsi circa 2 minuti, la durata raccomandata per la pulizia dei denti. Alcuni modelli possono anche avvisare ogni 30 secondi per indicare quando cambiare l'area di spazzolamento. Sensore di pressione : Sempre più comune, anche nei modelli di base, il sensore di pressione avvisa tramite un indicatore LED se si sta spazzolando troppo vigorosamente. Questo aiuta a evitare danni alla bocca causati da troppa pressione durante lo spazzolamento.

: Sempre più comune, anche nei modelli di base, il sensore di pressione avvisa tramite un indicatore LED se si sta spazzolando troppo vigorosamente. Questo aiuta a evitare danni alla bocca causati da troppa pressione durante lo spazzolamento. Regolazione dell'intensità : Questa funzione permette di regolare la potenza della testina, adattandola alle esigenze personali. Per coloro che hanno denti sensibili, si consiglia l'uso di una bassa intensità.

: Questa funzione permette di regolare la potenza della testina, adattandola alle esigenze personali. Per coloro che hanno denti sensibili, si consiglia l'uso di una bassa intensità. Monitoraggio 3D: Alcuni modelli offrono la possibilità di un monitoraggio 3D che guida l'utente nella pulizia, assicurandosi di coprire tutte le aree della bocca. Questa funzione può essere supportata da un'app dedicata per smartphone e tablet che si connette tramite Bluetooth allo spazzolino elettrico.

Che tipo di alimentazione usano gli spazzolini elettrici?

L'importanza dell'alimentazione è fondamentale quando si tratta di spazzolini elettrici. In particolare, è essenziale cercare un prodotto che offra sia un'elevata autonomia che la possibilità di ricaricarsi rapidamente, così da evitare di doverlo mettere sotto carica per lunghe ore.

Esistono diversi modelli di spazzolini elettrici con differenti tipi di alimentazione. Di solito, quelli dotati di una base di ricarica presentano un'ampia gamma di funzioni e offrono prestazioni superiori rispetto ai modelli a batterie. Questi ultimi, tuttavia, sono generalmente più economici, ma non possono competere in termini di prestazioni, le quali sono influenzate principalmente dal tipo di batteria utilizzata.

È importante considerare anche il tipo di batteria integrata nel dispositivo. Nella maggior parte dei casi, queste batterie non possono essere sostituite e i produttori sconsigliano tale pratica. Anche se si riuscisse a sostituire la batteria, potrebbe non garantire prestazioni ottimali poiché trovare pezzi di ricambio con la stessa qualità degli originali risulta estremamente complicato. Di conseguenza, gli spazzolini elettrici sono progettati con sistemi di alimentazione concepiti per durare molti anni, e quando le batterie si esauriscono, l'opzione migliore è semplicemente quella di sostituire l'intero spazzolino con un modello nuovo.

Ricambi testine e accessori

I migliori spazzolini elettrici sono spesso venduti insieme ad alcuni accessori secondari. Questa pratica consente non solo di ottenere un piccolo risparmio su acquisti futuri, ma anche di dotarsi di tutti quegli optional che migliorano l'esperienza d'uso generale. Tra gli elementi fondamentali da considerare vi sono le testine dello spazzolino. Pertanto, è importante assicurarsi di acquistare uno spazzolino con testine ancora in commercio.

Naturalmente il numero di testine incluse nella confezione varia in base al prezzo dello spazzolino. Se si opta per un modello economico, è probabile che siano incluse meno testine, mentre nei modelli premium saranno disponibili più accessori. Esistono diverse forme e tipi di testine, ciascuna studiata per l'uso con specifici programmi di spazzolamento. Alcuni modelli offrono una sola testina, ideata per adattarsi a tutti i tipi di pulizia.

Inoltre, è importante considerare le porta-testine, che possono far parte della base di ricarica e variare in dimensioni, consentendo di contenere da una a quattro testine. Nei modelli di fascia alta, queste portasostanze possono avere anche la funzione di sterilizzazione, utilizzando la tecnologia a raggi UV per pulire le testine.

Di che materiale sono fatte le setole?

Mentre il corpo degli spazzolini elettrici è principalmente realizzato in plastica, talvolta con piccole parti metalliche, le setole possono essere realizzate utilizzando una varietà di materiali progettati non solo per pulire i denti ma anche per conferire loro una maggiore lucentezza. Tuttavia, è importante notare che non dovete aspettarvi risultati eccezionali per quanto riguarda la lucidatura, poiché ci sono altre tecniche più efficaci per ottenere questo scopo.

Alcuni spazzolini includono inserti in gomma o silicone, il che li rende più delicati durante il processo di spazzolamento e riduce il rischio di danneggiare le gengive.

A che serve il display su uno spazzolino elettrico?

Anche se non tutti i modelli sono dotati di questa caratteristica, la sua diffusione sta crescendo costantemente. L'utilità di avere un piccolo schermo integrato consiste nel permettere all'utente di visualizzare immediatamente la modalità di spazzolamento attiva in quel momento e di monitorare l'usura delle testine, quando applicabile. In alcuni modelli Oral-B di ultima generazione vengono addirittura integrate delle animazioni, rendendo l'esperienza di spazzolamento più coinvolgente e informativa. Tuttavia, è importante sottolineare che la presenza del display non è obbligatoria, quindi è possibile considerarlo come un optional aggiuntivo.

Lo spazzolino elettrico funge anche da idropulsore?

Partiamo anzitutto col dire cos'è l'idropulsore. Noto anche come irrigatore orale o getto d'acqua dentale, è un dispositivo per l'igiene dentale utilizzato per pulire tra i denti e lungo la linea gengivale. Funziona emettendo un getto d'acqua pressurizzato per rimuovere residui di cibo, placca batterica e batteri da queste aree, promuovendo una migliore salute orale. Gli idropulsori sono spesso utilizzati come alternativa al filo interdentale tradizionale e possono essere utili per le persone con apparecchi dentali, impianti dentali o altre protesi dentali.

Gli spazzolini elettrici non possono sostituire completamente un idropulsore, poiché la loro funzione principale è basata appunto sulla spazzolatura dei denti, mentre l'idropulsore utilizza il getto d'acqua. Tuttavia, esistono alcuni modelli che includono anche un idropulsore nella confezione.

Chi produce i migliori spazzolini elettrici economici?

Sia per il loro impegno nelle campagne di marketing sia per la loro reputazione nella promozione di una migliore igiene orale, Oral-B e Philips emergono come leader indiscussi della categoria. Tuttavia, non è obbligatorio optare per uno di questi marchi, poiché esistono valide alternative tra produttori meno conosciuti ma altamente affidabili come Xiaomi e Oclean, soprattutto nella fascia di prezzo più accessibile, ossia quella analizzata in questa guida.

Quanto spendere per uno spazzolino elettrico?

Il costo dei spazzolini elettrici varia notevolmente, partendo da un minimo di 10€ fino a superare i 200€ per i modelli più avanzati. Come detto nelle fasi iniziali di questa guida, abbiamo concentrato i nostri consigli su modelli il cui prezzo non supera i 100€, una cifra che consideriamo adeguata per coloro che desiderano acquistare un prodotto di alta qualità senza spendere eccessivamente. È importante notare, infatti, che solitamente i modelli più costosi spesso non offrono un netto miglioramento in termini di igiene orale rispetto a un prodotto di fascia media, ma piuttosto piccole ottimizzazioni e funzionalità extra, spesso gestibili tramite smartphone, che possono interessare solo agli utenti più tecnologici.

Dove conviene acquistare uno spazzolino elettrico?

Ci sono diversi canali di vendita dove si può acquistare uno spazzolino elettrico, tra cui negozi fisici e siti web. Ognuno di questi canali ha i suoi vantaggi e svantaggi, che dipendono dalle vostre esigenze, preferenze e budget.

I negozi fisici, come le farmacie e i supermercati, offrono la possibilità di vedere e toccare i prodotti, confrontare i prezzi e ricevere eventualmente consigli dal personale. Tuttavia, hanno una scelta limitata di modelli e marche, e potrebbero avere prezzi più alti rispetto ad altri canali.

I siti web, come quelli delle case produttrici o dei rivenditori autorizzati, offrono una vasta gamma di spazzolini elettrici, con tutte le informazioni tecniche, le recensioni e le opinioni dei clienti. Inoltre, si è solito accedere a offerte esclusive, garanzie e servizi post-vendita. Tuttavia, alcuni store online richiedono di pagare le spese di spedizione, che potrebbero in parte annullare il prezzo più vantaggioso rispetto a un negozio fisico. Vale comunque la pena citare la possibilità di ritirare lo spazzolino presso i punti vendita più vicini, risparmiando così eventuali spese di spedizione.