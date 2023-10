Migliori misuratori di pressione (ottobre 2023)

Il vostro misuratore di pressione inizia a fare cilecca ed è arrivato il momento di sostituirlo? Con il nostro aiuto acquisterete uno dei modelli più affidabili attualmente in commercio. Non importa quanto vogliate spendere, perché abbiamo stilato una lista prodotti includendo sia modelli economici (ma validi) che costosi (con funzioni avanzate e con la possibilità di connetterli al vostro smartphone o tablet).

Per garantire la massima accuratezza e utilità delle nostre guide all'acquisto, le aggiorniamo costantemente. Nell'ultima versione di questa guida, abbiamo dato un aspetto completamente nuovo alla grafica per consentire ai lettori di identificare rapidamente e facilmente i nostri suggerimenti per l'acquisto.

Noti anche come sfigmomanometri, i misuratori di pressione sono dispositivi che permettono di controllare la pressione sanguigna, un elemento importante della salute di ogni essere umano. I misuratori di pressione sono anche uno degli apparecchi più antichi usati dai medici e, con l'evolversi della tecnologia, sono diventati facilissimi da usare, al punto che qualsiasi persona può decidere di controllarsi la pressione ogni qual volta lo desidera nella comodità di casa, facendo a meno del medico (salvo complicanze, ovviamente).

Oltre a diventare digitali, i misuratori di pressione si sono evoluti fino al punto da diventare smart, con soluzioni in grado di sincronizzare le letture con lo smartphone via Bluetooth e accedere facilmente ai risultati, oltre che a monitorare i cambiamenti della pressione nel tempo. Quest'ultimi non vanno ancora per la maggiore, ma è chiaro che diventeranno sempre più allettanti man mano che la tecnologia si evolve, rendendola comprensibile e sfruttabile da chiunque.

Oggi giorno sono tantissimi i misuratori di pressione presenti sul mercato ma, sebbene facciano più o meno tutti un buon lavoro, ci sono modelli che meritano di essere acquistati più di altri, anche al costo di pagare qualche decina di euro in più. La salute, d'altronde, viene prima di qualsiasi altra cosa, quindi sarebbe illogico affidarsi a un apparecchio discreto, quando il mercato offre soluzioni più sofisticate. Se non sapete quale misuratore di pressione acquistare non c'è motivo di cui preoccuparsi, dal momento che questo articolo è pensato appositamente per voi. Di seguito, infatti, troverete una lista di quelli che sono, a nostro avviso, i migliori misuratori di pressione, modelli che dovreste valutare prima di qualsiasi altro.

Partiamo dunque con il suggerirvi i modelli da acquistare, anticipandovi che troverete un estratto delle principali caratteristiche per ogni prodotto e soprattutto link che vi porteranno su alcuni store online, dove reperire altre informazioni ed eventualmente acquistare il dispositivo al miglior prezzo.

Come scegliere un misuratore di pressione

Quando si acquista un misuratore di pressione si dovrebbero valutare una serie di fattori, proprio come si fa con qualsiasi altro prodotto. Nel caso specifico, l'accuratezza della pressione sanguigna la fa da padrone, ma ci sono comunque altri fattori che, pur non essendo così rilevanti, dovrebbero essere presi in considerazione se si vuole avere la certezza di fare un ottimo acquisto. Scopriamoli di seguito!

Come si valuta l'accuratezza nei misuratori di pressione?

Come anticipato, la prima caratteristica che dovrebbe spiccare in un misuratore di pressione è la precisione di lettura. Affidarsi infatti a un apparecchio di dubbia qualità comporterebbe misurazioni non in linea con quelle reali e, di conseguenza, si correrebbe il rischio di credere di avere una determinata pressione quando invece quest'ultima potrebbe essere superiore o inferiore rispetto a quanto riportato.

Come si fa quindi a sapere se un misuratore di pressione è affidabile o meno? Non esiste un modo oggettivo, ma potrete ricorrere al classico suggerimento, ossia quello di tenere in considerazione le marche specializzate. A tal riguardo, le più note sono Omron, Microlife e Beurer, ma ne esistono molte altre ugualmente affidabili. Un altro modo, forse ancora più affidabile, che vi aiuterà a capire quale modello acquistare è quello di verificare se nella descrizione del prodotto viene dichiarato che si tratta di un prodotto clinicamente validato. La presenza di tale certificazione indica che siete di fronte a un apparecchio che soddisfa i requisiti della pressione sanguigna e che ha ricevuto un processo di revisione indipendente da organizzazioni specializzate.

Se si cerca la massima accuratezza ci si dovrebbe affidare a un misuratore di pressione analogico, ma quest'ultimi vengono usati solo dal medico, rendendoli poco popolari nell'uso quotidiano. Inoltre, non li consigliamo perché potrebbero richiedere l'aiuto di una seconda persona per applicare correttamente la pompa di pressione, per non parlare poi del fatto che non permettono di memorizzare le ultime letture. Nulla di grave, in quanto un buon misuratore di pressione digitale si avvicina tantissimo all'accuratezza di un modello analogico.

Le funzioni dei misuratori di pressione

Un misuratore di pressione che si limiti a riportare la vostra pressione attuale potrebbe essere sufficiente per la maggior parte delle persone, ma riteniamo che acquistare un apparecchio ricco di funzioni potrebbe rivelarsi utile in futuro, ad esempio qualora si dovesse avere l'esigenza di confrontare la pressione in giorni diversi. I modelli più recenti e all'avanguardia offrono svariate informazioni oltre alla pressione alta e minima, e al battito cardiaco. Funzioni come quelle riportate di seguito:

Memoria : utile per salvare le ultime misurazioni e confrontarle con quelle del resto della giornata o del giorno precedente. I modelli più sofisticati come l'Omron X7 Smart possono memorizzare ben 100 misurazioni, mentre le soluzioni entry level si fermano di solito a 20 o 30;

: utile per salvare le ultime misurazioni e confrontarle con quelle del resto della giornata o del giorno precedente. I modelli più sofisticati come l'Omron X7 Smart possono memorizzare ben 100 misurazioni, mentre le soluzioni entry level si fermano di solito a 20 o 30; Indicatore di soglia : spesso accompagnata da una grafica a colori esterna al display, questa funzione è utile per controllare a colpo d'occhio se la pressione si trova o meno nel giusto range. Qualora la funzione sia presente, l'apparecchio mostrerà all'interno dello schermo un indicatore di facile lettura, che si va ad affiancare alla rispettiva colorazione (rossa se la pressione è completamente fuori soglia, gialla se non è perfetta e verde se è ottimale);

Media : i misuratori di pressione di un certo livello riescono a calcolare una media di tutte le misurazioni, una funzione non indispensabile ma che potrebbe aiutare a capire qual è il livello medio della propria pressione nell'arco della giornata;

: i misuratori di pressione di un certo livello riescono a calcolare una media di tutte le misurazioni, una funzione non indispensabile ma che potrebbe aiutare a capire qual è il livello medio della propria pressione nell'arco della giornata; Avviso errori : spesso capita di applicare il manicotto in modo errato senza accorgersene, quindi avere un apparecchio in grado di rilevare la posizione sbagliata è fondamentale. L'eventuale errore viene di solito segnalato tramite un segnale acustico;

: spesso capita di applicare il manicotto in modo errato senza accorgersene, quindi avere un apparecchio in grado di rilevare la posizione sbagliata è fondamentale. L'eventuale errore viene di solito segnalato tramite un segnale acustico; Sveglia : i modelli più sofisticati potrebbero integrare una sorta di sveglia, utile per ricordarvi di misurare la pressione ad orari prestabiliti;

: i modelli più sofisticati potrebbero integrare una sorta di sveglia, utile per ricordarvi di misurare la pressione ad orari prestabiliti; Bluetooth: i misuratori di pressione possono essere anche smart e sono spesso i più costosi. Si connettono tramite Bluetooth al vostro smartphone e inviano i dati raccolti dalle misurazioni, consentendovi di controllarle facilmente ogni volta che lo vogliate. Inoltre un modello smart come l'Omron X7 Smart potrebbe fornire molteplici suggerimenti su come tenervi in salute, basandosi sempre sulle misurazioni eseguite nel tempo.

Facilità d'uso

I misuratori di pressione sono apparecchi che vengono usati a qualsiasi età ma, sebbene la maggior parte delle persone li sappiano usare senza problemi, gli anziani potrebbero incontrare non poche difficoltà, ed ecco perché il fattore facilità d'uso ricopre un ruolo importante durante l'acquisto. Per facilità intendiamo che il dispositivo dovrebbe essere in grado di misurare la pressione automaticamente, senza dover passare attraverso svariati menu. La cosa migliore sarebbe quella di affidarsi a modelli con un singolo pulsante, cosicché una persona anziana non corra il rischio di premere pulsanti sbagliati, anche se questo potrebbe andare ad influire sul numero di funzioni dell'apparecchio.

Un altro fattore da valutare è il display. Questo dovrebbe essere il più grande possibile, affinché i valori di pressione vengano letti in modo rapido da chiunque. La stessa importanza bisogna darla ai pulsanti, che dovrebbero essere anch'essi il più grande possibile, in modo che una persona anziana riesca a distinguerli e a premerli con facilità. Inoltre, assicuratevi che sul manicotto del misuratore di pressione ci sia stampata una freccia o un disegno che vi indichi come applicarlo nel verso giusto. Quest'ultimo è presente praticamente su tutti i modelli, ma una controllatina non fa mai male.

Che accessori hanno i misuratore di pressione?

I misuratori di pressione non sono noti per il numero di accessori, infatti nella maggior parte dei casi troverete solo l'apparecchio con il relativo manicotto e custodia, il manuale di istruzioni e le batterie. Tuttavia, sarebbe apprezzato se il prodotto venisse dotato di batterie extra, di un manicotto aggiuntivo e di un diario su cui appuntare le varie misurazioni. Questi accessori però difficilmente si trovano inclusi nella confezione nei modelli entry level.

Come leggere un misuratore di pressione?

Al termine della misurazione, l'apparecchio mostrerà a schermo 2 numeri grandi, accompagnato da uno più piccolo. Quest'ultimo è quello dedicato al vostro battito cardiaco, mentre gli altri corrispondono alla pressione sistolica e diastolica. Riconoscerle è facile perché la prima ha sempre un valore più alto della seconda e viene rilevata non appena la pressione del sangue nelle arterie inizia a contrarsi. La seconda invece viene registrata quando il cuore inizia a rilassarsi.

Avrete sicuramente letto e sentito numerose volte che la pressione dovrebbe essere di 120/80 ed è corretto, ma non dovreste preoccuparvi se i valori non sono sempre perfetti. È consigliato avvisare il medico quando i valori superano sempre la soglia di 140 o si attestano spesso sotto i 100 per quanto riguarda la pressione sistolica, mentre i valori preoccupanti della pressione diastolica sono quelli inferiori a 60 o superiori a 100. A prescindere dai valori, è importante mantenere uno stile di vita sano e un peso moderato, in modo da prevenire complicanze a causa della pressione. Inoltre, potrebbe rivelarsi importante per il medico sapere se la vostra famiglia presenta o meno problemi di pressione o se siete gli unici a soffrirne.

Quando usare i misuratori di pressione?

Un misuratore di pressione lo si può utilizzare in qualsiasi momento, a prescindere dall'ora o dal giorno della settimana. Non importa se si gode o meno di buona salute, dal momento che il controllo della pressione è una cosa che andrebbe fatta periodicamente, in modo da intervenire subito qualora ci siano sospetti. Spesso infatti ci si accorge tardi di soffrire di ipertensione o ipotensione, obbligando il cuore a pompare con più difficoltà il sangue nell'organismo e, di conseguenza, esporsi a pericoli maggiori. Il controllo della pressione sanguigna dovrebbe avvenire ancora più spesso arrivati a una certa età o qualora si abbia un quadro patologico non ottimale, misurando i valori anche più volte al giorno. Controllare la pressione è sempre stato semplice, ma con i dispositivi moderni è diventato ancor più un gioco da ragazzi, al punto che anche le persone più anziane possono controllare autonomamente la propria pressione in pochi secondi. Inoltre, molti modelli non si limitano più al semplice controllo di pressione, ma rilevano anche eventuali aritmie, il che li rende dei dispositivi ancora più importanti.

Che tipi di misuratori di pressione esistono?

Tutti conosciamo i misuratori da braccio elettronici e tutti ne abbiamo utilizzato almeno uno, ma occorre sapere che esistono anche quelli analogici, da polso e da dito. Come anticipato in uno dei paragrafi precedenti, i modelli di tipo analogici vengono solitamente utilizzati dai medici poiché tendono ad essere più precisi, anche se occorre dire che ormai le differenze sono davvero impercettibili rispetto a un modello elettrico, in quanto tecnologia e sensori hanno fatto notevoli passi in avanti. Ciò detto, i misuratori di pressione analogici si riconoscono per la presenza di una pompa manuale e per un quadrante con lancetta, dal quale si rileva la pressione sanguigna. Quest'ultima non è immediata da leggere e c'è bisogno di una certa sensibilità, in quanto i valori massimi e minimi vengono letti tramite l'ausilio di un fonendoscopio.

I misuratori di pressione da braccio elettrici sono praticamente quelli che abbiamo segnalato in questa guida all'acquisto e sono i più popolari in assoluto, merito della loro semplicità d'uso e per le tecnologie sempre più all'avanguardia di cui vengono dotati. Questi modelli sono anche quelli più ricchi di funzioni, consentendo di rilevare ad esempio un eventuale aritmia. Lo stesso discorso vale per i misuratori di pressione da polso, che sono tecnologicamente uguali a quelli da braccio ma di dimensioni più compatte, con il manicotto pensato appunto per infilare solo il polso. Essendo più piccoli, ovviamente anche le dimensioni del display vengono influenzate, il che potrebbe rendere più difficile la lettura in alcune condizioni.

I misuratori di pressione da dito sono invece i meno popolari. Anche in questo caso è facile riconoscerli, dato che hanno una struttura praticamente identica a quella di un saturimetro. Va detto che questi andrebbero evitati, poiché solo i modelli professionali (usati solitamente dalle strutture sanitarie) garantiscono letture affidabili.

Come si misura la pressione sanguigna?

Se il vostro misuratore di pressione dispone di un manicotto (ed è altamente probabile che sia così), bisogna che vi accertiate che questo venga posizionato nella maniera corretta per evitare valori falsati. Il manicotto deve essere messo tra l'ascella e la piega del gomito, per poi stringere lo strappo affinché sia stabile. Fatto ciò, cercate di portare il braccio all'altezza del cuore, un fattore importante per garantire che la lettura avvenga nella maniera più precisa possibile. Se ciò non vi è possibile a causa di un'altezza del tavolo non idonea, aiutatevi con qualche supporto, anche perché durante la misurazione si dovrebbe rimanere rilassati, facendo in modo che i muscoli non vadano in tensione. Un altro accorgimento che dovreste mettere in campo quando misurate la pressione è di non farlo subito dopo mangiato, dato che la digestione influisce sulla pressione. Dovreste infine stare a riposo per circa 5 minuti prima di eseguire il rilevamento. Se mettete in campo queste accortezze, avrete la garanzia che il dispositivo esegua un rilevamento preciso e in linea a quella che è la vostra reale pressione sanguigna.

Che informazioni forniscono i misuratori di pressione?

Qualsiasi misuratore di pressione fornisce informazioni relative alla pressione sistolica (massima) e diastolica (minima), che rappresentano la pressione del sangue nei vasi sanguigni durante la contrazione e la dilatazione del cuore. Abbinato a quanto appena detto, tutti questi dispositivi, a prescindere dal prezzo, rilevano poi la frequenza cardiaca o battito cardiaco, ossia la misura che segna quante volte il cuore pompa sangue nell'arco di un minuto. Se si acquistano misuratori di pressione di fascia alta, spendendo 100 e passa euro, allora è probabile che il dispositivo permetta anche la rilevazione della fibrillazione atriale (AFib), fondamentale in quanto spesso associata a un rischio di ictus e insufficienza cardiaca. In alcuni casi, queste informazioni possono essere abbinate a un elettrocardiogramma (ECG), per un monitoraggio approfondito della salute del cuore.

Perché il misuratore di pressione segna errore?

A volte potrebbe capitare che il dispositivo non rilevi la pressione sanguigna, visualizzando un messaggio di errore sul display. Solitamente si tratta di errori sporadici causati da piccole disattenzioni, come il manicotto troppo largo o stretto, una posizione del braccio non ideale o batterie in esaurimento. Se nessuna di queste opzioni rientra tra i motivi e il dispositivo tende spesso ad andare in errore, allora è probabile che vi è qualche difetto di fabbricazione. In tal caso, si consiglia la sostituzione o l'acquisto di un nuovo modello.

Quante volte bisogna misurare la pressione?

Anche se i moderni misuratori di pressione sono precisi, si consiglia di misurare la pressione sanguigna per 3 volte di seguito. Gli sbalzi di pressione, infatti, sono molto frequenti e basta davvero poco per far sì che i valori cambino in pochi secondi, ed ecco perché è importante rimanere quanto più rilassati possibile, sia prima che durante la misurazione.

I bambini possono usare un misuratore di pressione?

I misuratori di pressione sono universali, pertanto i risultati rilevati sono affidabili a prescindere dall'età. Certo, in alcuni casi il manicotto potrebbe essere troppo grande per il braccio dei più piccoli, ma esistono svariati modelli che, pur non essendo studiati per i bambini, si adattano alla circonferenza ridotta del braccio.

Chi produce i migliori misuratori di pressione?

Sono tante le aziende che realizzano ottimi misuratori di pressione e ciò è sicuramente un bene per i consumatori finali, che si vedono di fronte ampie possibilità di scelta. A volte alcuni di questi brand vengono persino scelti dal personale medico, a dimostrazione di come queste dovrebbero essere le marche su cui puntare. Tra le più popolari e importanti del settore citiamo Omron, Beurer, Microlife, Medisana e Laica. Ma in cosa si differenziano questi produttori dagli altri? Ovviamente per affidabilità e precisione di lettura in primis, ma anche per il numero di funzioni integrate nel dispositivo.

Quanto spendere per un misuratore di pressione?

I prezzi di questi dispositivi partono da circa 20 euro per i modelli più economici e oltrepassano la soglia dei 200 euro per i più avanzati. Ha senso acquistare il più economico? Sì, a patto che vi affidiate a una delle marche citate poc'anzi, per non rischiare di trovarsi tra le mani un prodotto dalle funzioni confusionarie e impreciso. Va detto però che spendere poco significa procurarsi un misuratore di pressione abbastanza basilare e limitato nelle funzioni. Pertanto se avete la necessità di misurare solo la pressione sanguigna, optare per un modello più professionale potrebbe rivelarsi una spesa inutile. Viceversa, se avete l'esigenza di controllare numerosi parametri, allora è logico optare per qualcosa di più avanzato, che si traduce in una spesa di circa 100 euro.