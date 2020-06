Nuove offerte sui dispositivi Amazon Echo!

Dopo un breve periodo di “magra”, in cui i prezzi non hanno subito oscillazioni considerevoli, vi segnaliamo che a partire da oggi sono tornate su Amazon le offerte relative ai prodotti Amazon Echo, con sconti che non riguardano l’intera linea di dispositivi, ma che vi permetteranno comunque di acquistare un buon numero di prodotti, tra cui alcuni intramontabili best seller!

Articoli amatissimi sin dal loro debutto, come è il caso dell’Echo Dot di terza generazione, ovvero il modello base della serie Echo, privo di qualunque display e pienamente compatibile con qualunque dispositivo domotico, vecchio o nuovo.

Venduto generalmente al prezzo di 59,99€, Amazon Echo Dot di terza generazione è oggi disponibile a soli 39,99 €. Diciamolo in piena onestà: non è il prezzo più basso mai registrato per questo specifico prodotto, ma è sicuramente un’ottima occasione di acquisto, specie considerando che i prezzi dei dispositivi Echo su Amazon, negli ultimi mesi, hanno subito ben poche flessioni.

E non è finita, perché le occasioni di acquisto per i prodotti Echo non mancano e, per facilitarvi nell’acquisto, abbiamo pensato di segnalarvele in toto nella nostra lista di articoli consigliati, che potrete consultare direttamente in calce. Prima di lasciarvi allo shopping, tuttavia, vogliamo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

