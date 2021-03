Offerte del giorno Amazon: Amazon Echo a metà prezzo nelle offerte di primavera!

Con l’arrivo della primavera arrivano anche le tradizionali offerte Amazon! Di che stiamo parlando? Ovviamente delle “offerte di primavera“, una tornata promozionale che il portale avvia ogni anno in concomitanza della stagione della fioritura ed in cui, come intuirete, le offerte e i prezzi bassi investono una gran quantità di prodotti, con particolare attenzione alle offerte per le pulizie, e per la cura e l’abbellimento della vostra casa.

E così, ad aprire le danze della nuova stagione delle offerte Amazon, troviamo quelle che sono le nuove proposte in sconto che il portale sta dedicando ai suoi amati dispositivi Amazon Echo, con sconti che investono anche gli ultimi nati della gamma di prodotti domotici creati dall’azienda!

Un esempio? Con la nuova proposta Amazon potrete acquistare il nuovo e bellissimo Echo Dot di 4ª generazione a soli 29,99€, rispetto agli originali 59,99€, ovvero quello che è il prezzo più basso mai raggiunto dal piccolo assistente domestico di nuova generazione prodotto dall’azienda! Stiamo quindi parlando di uno sconto di ben 30 euro il che, così lontani da momenti come Prime Day e Black Friday, non è affatto da sottovalutare!

E badate, perché parliamo della nuova versione di Echo Dot, ovvero la prima a presentare un nuovo design sferico e accattivante che, oltre a donare al dispositivo un nuovo look, ne potenzia anche il profilo acustico, offrendovi così un suono più forte e pulito, sia nelle tipiche conversazioni con Alexa che nella riproduzione di musica!

Oltre a ciò, ovviamente, Echo Dot permette anche di controllare i vari dispositivi di casa tramite il controllo vocale, confermandosi come un’interfaccia ideale da posizionare in qualsiasi punto della casa, specie se associata ad altri dispositivi della casa, come gli Echo Show, le cui funzioni tramite schermo touch potranno offrirvi, se possibile, un controllo ancor più preciso di tutte le funzionalità della vostra casa smart.

Insomma grazie a queste prime Offerte di Primavera di Amazon, potrete compiere i vostri primi passi nel mondo della domotica, ben chiaro che queste sono comunque solo alcune delle offerte del giorno proposte dal portale, ed ecco perché, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!