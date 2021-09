Offerte del giorno Amazon: notebook Asus ROG Strix G17 in sconto di quasi 200€!

Una nuova settimana di offerte si staglia all’orizzonte e, a quanto pare, Amazon ha deciso di cominciarla nel migliore dei modi, giacché quella che stiamo per proporvi è un’offerta davvero degna di nota, specie qualora siate appassionati di gaming, e siate alla ricerca di un portatile da gioco davvero eccezionale per design e performance!

Sullo store, infatti, segnaliamo in sconto l’ottimo notebook da gaming Asus ROG Strix G17, scontato quasi di 200€ e ora disponibile al prezzo di 2.203,20€! Un costo che non è certamente per tutti, anche se stiamo parlando di portatile la cui componentistica interna ci permetterà di affrontare senza pensieri anche le più recenti uscite videoludiche, godendo di performance di assoluto pregio.

Bellissimo nel suo rinnovato design, il Asus ROG Strix G17 è un notebook gaming di grande pregio, che vanta la potenza di un processore AMD Ryzen 9 e di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, un connubio perfetto per il giocatore di oggi viste le onerose richieste hardware provenienti da buona parte delle uscite degli ultimi anni. Proprio per far fronte agli oneri hardware, ed a quello che è il calore che si può generare per lo sforzo della componentistica interna, Asus ha riprogettato il suo eccellente portatile gaming, aggiungendo un nuovo sistema di raffreddamento che permette al portatile di lavorare senza il rischio di surriscaldamento, anche quando le prestazioni restano stabilmente impostate verso l’alto.

Come se non bastasse, Asus ROG Strix G17 vanta anche un pannello ultraveloce a 300Hz, con un tempo di risposta di appena 3 ms, che riduce al minimo la sfocatura data dal movimento e permette di godere appieno anche quei titoli in cui l’aggiornamento video fa una differenza enorme in termini di esperienza di gioco, come gli sparatutto o i picchiaduro.

Persino la tastiera è stata riprogettata tenendo bene a mente le esigenze dei gamer, ed è infatti dotata di tasti funzione distanziati per un’identificazione intuitiva, e di tasti di scelta rapida dedicati, con ben quattro zone per un rapido accesso ai comandi essenziali a cui, va detto, si aggiunge anche un ampio touchpad, magari non utilissimo per chi si interaffaccia tramite mouse, ma comunque responsivo e moto funzionale.

A concludere quello che è un pacchetto decisamente ghiotto, Asus ROG Strix G17 propone infine una bellissima (e diremmo “doverosa) illuminazione RGB, nonché una serie di altoparlanti laterali gestiti dalla tecnologia Asus Smart Amp, che tiene sotto costante controllo l’uscita audio per regolare in tempo reale il suono, anche e soprattutto per gestire i limiti termici dei driver, ed evitare che si danneggino.

Insomma, con Asus ROG Strix G17 vi porterete a casa un portatile con tutti i crismi, ed il bello è che esso è comunque solo una delle tante proposte Amazon, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina principale dello store dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare anche tutti gli altri sconti disponibili. Ciò detto, prima di lasciarvi alla lista di offerte disponibili, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

