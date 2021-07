Offerte del giorno Amazon: nuove offerte sui prodotti Philips per la casa e la cucina!

Ottime notizie per quanti amano destreggiarsi in cucina! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è appena partita una nuova tornata promozionale che coinvolge moltissimi prodotti per la cucina e per la casa a marchio Philips, con tanti sconti dedicati agli elettrodomestici che vi permetteranno di acquistare articoli eccezionali a prezzi davvero molto bassi il che, specie considerando il periodo, non è affatto da sottovalutare! Come saprete, infatti, con l’arrivo dell’estate e del mese di luglio, sono molti gli store che stanno allentando la presa sulle offerte, in quella che è una situazione che segue ormai un consolidato iter annuale. Al netto di ci, tuttavia, Amazon sta comunque continuando a riservarci diverse sorprese, con offerte “nascoste” tra le innumerevoli pagine dello store tra cui, per l’appunto, anche questi ottimi prodotti Philips a prezzo ribassato.

Certo, l’offerta non è la più vasta di sempre, ma è comunque comprensiva di prodotti di ogni fascia e tipologia, tra cui non mancano degli autentici best buy, come ad esempio l’ottima macchina per la pasta Philips HR2382/15 Avance Collection, che dal prezzo originale di ben 320,99€, è oggi in sconto a soli 184,99€, con un risparmio netto di oltre 130 euro!

Versatile ed efficiente, la Philips HR2382/15 Avance Collection è una macchina per la pasta dall’animo professionale, in grado di trafilare ben 8 tipi di pasta grazie ai diversi accessori presenti nella confezione. Dotata di un potente motore da 200W, è in grado di lavorare qualsiasi tipo di impasto, dal classico grano duro sino alla pasta all’uovo, senza dimenticare le farine integrali, di farro e persino quelle a base di legumi, permettendovi di ottenere un impasto completo da 250 grammi di farina in appena 10 minuti, per pasta fresca fatta in casa disponibile in qualsiasi occasione!

Rapida, efficiente ed affidabile, grazie alla garanzia di qualità Philips, la HR2382/15 Avance Collection dispone di una bilancia integrata, per rendere il processo di miscelazione degli ingredienti più rapido e pulito, ed include in confezione persino un piccolo ma ottimo ricettario, che potrà offrire consigli e idee anche a chi, magari, è già molto pratico di farine e impasti.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero ottimo che, per altro, potrete facilmente portare con voi anche in vacanza, visto che a differenza di altri articoli simili, la Philips HR2382/15 Avance Collection si propone con una struttura solida ma molto compatta, e con una forma che limita al massimo l’ingombro. Scontata com’è di oltre 130€, la Philips HR2382/15 Avance Collection è, insomma, un’offerta da non lasciarsi scappare, ben chiaro che essa è comunque solo una delle tante proposte Amazon a marchio Philips, ed ecco perché vi suggeriamo anche di dare un’occhiata a quella che è l’intera proposta di Amazon, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

