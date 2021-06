Offerte del giorno Amazon: purificatore d’aria Rowenta in sconto di quasi 200€!

Mancano solo un paio di settimane al Prime Day 2021, ed anche se sappiamo bene quanto tutti stiate risparmiando in attesa dell’evento di shopping targato Amazon, questo non sta impedendo al portale di proporsi comunque con tante ottime offerte che, per ciò che concerne questo lunedì, vedono anche un ottimo affare per quanto riguarda il mondo dei purificatori d’aria!

Stiamo parlando dell’ottimo Rowenta PU6080 Intense Pure Air Connect XL che, a dispetto dei suoi originali 467,99€ di costo, è oggi in sconto a soli 279,99€, con un risparmio netto di ben 188,00€! Stiamo parlando, dunque, di uno sconto pari al 40%, davvero eccezionale se si considera le caratteristiche di questo specifico prodotto che, grazie ai suoi 4 livelli di filtraggio, vi garantirà aria fresca e pulita, anche in stagioni “difficili” come quella dei pollini.

In grado di filtrare fino al 100% di allergeni e particelle sottili, Rowenta PU6080 Intense Pure Air Connect XL riduce fino a 10 volte il rischio di reazioni allergiche, permettendovi così di respirare meglio, mantenendo l’aria sempre salubre e pulita. Come detto in apertura, ciò è possibile grazie al sistema di filtraggio a 4 livelli, che permette di catturare anche la particella più piccola, eliminando dall’aria qualsiasi nocività.

Inoltre, grazie al suo motore potente ma estremamente discreto, Rowenta PU6080 Intense Pure Air Connect XL può essere utilizzato in qualsiasi momento, anche di notte, emettendo appena 17,5 dB in modalità Silenziosa, lasciando così indisturbato il sonno, pur restando in piena attività.

Infine, dotato di app Pure Air, Rowenta PU6080 Intense Pure Air Connect XL permette una gestione semplice delle sue funzionalità, con tanto di consigli in tempo reale su come respirare un’aria migliore, oltre che le tipiche funzioni relative a velocità, modalità di utilizzo, timer, e persino funzioni di attivazione automatica, che permettono a questo ottimo purificatore d’aria di rilevare quello che è il livello di qualità dell’aria per attivarsi quando più opportuno!

Insomma, Rowenta PU6080 Intense Pure Air Connect XL è davvero un purificatore d’aria di ottima qualità che, in sconto com’è del 40%, per quasi 200€ di taglio al prezzo, rappresenta senza dubbio un’occasione da non lasciarsi scappare! Ovviamente, questo purificatore d’aria è comunque solo una delle tante occasioni di oggi e, per questo, vi invitiamo a dare un’occhiata tanto alla nostra lista di acquisti consigliati per oggi, tanto alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

