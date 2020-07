Offerte del giorno Amazon: Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot OZMO 920 in sconto del 31%

Si chiude la prima (mezza) settimana del mese di luglio 2020 e lo fa all’insegna delle grandi offerte Amazon, con sconti ottimi che vi permetteranno di risparmiare un bel po’ su tanti articoli per la casa, soprattutto qualora siate interessati ad elettrodomestici per le pulizie (e non solo). Grande protagonista della giornata è certamente l’ottimo aspirapolvere robot Ecovacs Deebot OZMO 920, originariamente 549,99€, ed oggi in sconto a soli 379,98€, con uno sconto applicato pari al 31%!

Disponibile sul mercato a partire dallo scorso anno, Deebot OZMO 920 è un aspirapolvere prodotto dall’affidabilissima Ecovacs, dimostratosi da subito come una delle migliori alternative ai blasonatissimi Roomba di iRobot. Potente, funzionale e preciso, Deebot OZMO 920 è dotato di tecnologia laser Smart Navi 3.0, che effettua una mappatura perfetta della superficie di casa, così da pulire i pavimenti in meno tempo ma con maggiore efficienza, e senza i rischio che il robot possa incastrarsi o bloccarsi nel corso della sua pulizia erratica. Munito, inoltre, di un apposito modulo removibile da posizionare sulla pancia del robot, Deebot OZMO 920 può essere utilizzato anche per un lavaggio rapido dei pavimenti, grazie ad un comodo e funzionale panno riutilizzabile in microfibra (incluso in confezione). Non è un dispositivo ai vertici del mercato, ma è comunque tanto efficiente ed affidabile da meritare considerazione, soprattutto se si tiene conto dell’ottimo rapporto qualità/prezzo, già vantaggioso in origine, e oggi ancor più conveniente grazie all’ottima offerta proposta da Amazon!

Ovviamente, Deebot OZMO 920 non è l’unico prodotto in offerta oggi su Amazon tant’è che, come sempre, oltre a consultare la nostra selezione di prodotti, vi invitiamo caldamente a dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi sfuggire nessuna delle offerte proposte dal portale. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

