Offerte del giorno Amazon: sconti fino a 400€ sulle smart TV Samsung!

Le Offerte di Primavera sono ufficialmente terminate e, con esse, molti degli sconti proposti da Amazon in questi giorni. Per fortuna, questo non significa che le offerte Amazon sia terminate, ed anche se dovremo attendere qualche giorno prima che Amazon torni alla sua tipica cornucopia di sconti e promozioni, la giornata di oggi si prospetta comunque molto interessante dal punto di vista della scontistica, con il portale che ha rimpinguato la sua offerta relativa alle smart TV ed alle soundbar Samsung che, grazie ad Amazon, arrivano a sfiorare persino i 400 euro di sconto!

Un esempio? L’ottima Samsung QE55Q74TATXZT da 55″, equipaggiata con un ampio e luminoso pannello QLED con risoluzione 4K, e venduta al prezzo di “soli” 799,99€, ovvero con uno sconto di ben 399,01€, rispetto agli originali 1.199,00€, per quella che è certamente una delle migliori offerte di questo periodo dedicata a mondo delle smart TV!

Progettata per essere una smart TV dedicata all’intrattenimento a 360 gradi, la Samsung QE55Q74TATXZT si comporta egregiamente tanto nella visione di film e serie TV, quanto nell’approcciarsi al gioco su console, potendo disporre di un pannello QLED che può raggiungere la bellezza di circa 1 miliardo di tonalità di colore, offrendo una visione pulita e nitida da qualsiasi angolazione di visione, grazie all’ottima tecnologia Ultra Viewing Angle.

Retroilluminata in modo pulito e uniforme grazie alla tecnologia Dual LED, la Samsung QE55Q74TATXZT è in grado di regolare automaticamente la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e, grazie anche al suo potente processore Quantum ed al sistema 4K AI Upscaling progettato dalla casa, è in grado di analizzare in tempo reale i contenuti a schermo, riducendo il rumore delle immagini, ripristinando i dettagli persi, ridefinendo i contorni, ed effettuando un upscaling ottimale alla risoluzione 4K anche per quei contenuti in risoluzione inferiore.

Un modello davvero eccezionale che, in sconto di quasi 400 euro, potrebbe rappresentare una scelta ideale per chiunque sia alla ricerca di una nuova smart TV, specie qualora desideriate un modello con un ottimo pannello e superiore alle performance più tipiche dei modelli con illuminazione LED. La Samsung QE55Q74TATXZT, insomma, è probabilmente il migliori acquisto che possiate fare oggi su Amazon, ben chiaro che si tratta solo di una tra le varie proposte offerteci dal portale e, proprio per questo, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

