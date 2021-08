Offerte del giorno Amazon: scopa elettrica De Longhi in super sconto!

La nostra rassegna delle migliori offerte dai principali portali online comincia con le proposte giornaliere di Amazon che, sebbene ci sia una notevole diminuzione degli sconti tipica del periodo estivo, si sta impegnando a regalarci qualche ottima occasione di risparmio. Quest’oggi, infatti, il portale permette di acquistare elettrodomestici, smart TV, accessori e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere la percentuale del 48%.

Come da tradizione, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto variegata ma, tra le offerte più interessanti di oggi, vi consigliamo di dare uno sguardo alla scopa elettrica senza fili De’Longhi XLM418.GCG. Si tratta di un prodotto per la pulizia della casa che generalmente è acquistabile a 330,00€, ma oggi è disponibile a “soli” 195,50€, grazie ad uno sconto del 41% che ne ha abbattuto il prezzo di vendita di ben 134,50€.

La scopa elettrica De’Longhi XLM418.GCG possiede tutte le caratteristiche per poter essere un ottimo compagno di pulizia. Innanzitutto, garantisce prestazioni di altissimo livello perché possiede un motore digitale capace di erogare ben due livelli di forza aspirante, una normale e l’altra performance. Inoltre, vanta una buona autonomia, grazie alla presenza di una batteria agli ioni di litio removibile e ricaricabile anche separatamente.

Questo prodotto possiede anche un doppio filtro ciclonico in metallo con quattro stadi di filtrazione, per poter garantire una riemissione di aria pulita negli ambienti domestici. E poi, all’interno della confezione di vendita sono presenti degli accessori, come nel caso della spazzola 2-in-1 con setole estraibili, oltre ad un supporto a muro.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto completo, in grado di migliorare la pulizia domestica con una potenza aspirante di alto livello. Ciò detto, visto il gran numero di proposte da Amazon, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionarle tutte e acquistare il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze.

