Offerte del giorno Amazon: tablet Huawei Mediapad T5 al prezzo più basso di sempre!

Dopo una prima occhiata alle prime, timide, offerte della mattinata è ora giunto il momento di dare un’occhiata alle promozioni del giorno di Amazon che, come da consuetudine, si sta prodigando in una moltitudine di sconti, specie per ciò che riguarda i prodotti tecnologici di uso comune, come smart tv, piccoli elettrodomestici e altri vari dispositivi elettronici.

L’offerta più interessante? Certamente quella relativa all’ottimo tablet Huawei Mediapad T5 da 10,1″, generalmente venduto a 229,90€, ed oggi in sconto a soli 159,90€ per quello che, a tutti gli effetti, è il prezzo più basso di sempre mai registrato su Amazon per questo prodotto!

Dotato di un luminoso e brillante display da circa 10 pollici, Display 10.1” in 1080P, Huawei Mediapad T5 è un tablet leggero e performante, ancora oggi molto ambito dai consumatori, specie per il suo ottimo rapporto qualità prezzo. Munito di due altoparlanti stereo dal suono nitido e pulito, offre un suono piacevole e avvolgente, accentuato da un sistema sorround 3D. Equipaggiato di un processore Cortex A5 octa-core, ha una frequenza massima di 2,36GHz ed offre prestazioni decisamente buone, specie considerando il suo arrivo sul mercato ormai non proprio recentissimo. Basato solo su connettività Wi-Fi, è il tablet perfetto da utilizzare a casa per giocare o guardare serie tv, pur offrendo anche un valido comparto fotografico, composto da una fotocamera posteriore da 5 MP e da una frontale da 2 MP.

Insomma, un prodotto davvero niente male che, venduto al prezzo di appena 159,90€ può rivelarsi un acquisto a dir poco ottimo, specie in previsione di un imminente viaggio o delle vacanze estive. Ovviamente, Huawei T5 Mediapad è solo una delle numerose offerte del giorno di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni di oggi! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

