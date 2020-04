Offerte del giorno Unieuro: tanti smartphone in offerta a prezzi eccezionali!

Continuano le grandi offerte Unieuro che, dopo la giornata di ieri dedicata alle smart TV, con tante offerte ancor attive su molte straordinarie TV di gran formato, torna oggi a stuzzicarci con nuove promozioni dedicate al mondo smartphone, con proposte che spaziano tra diverse necessità, sia in termini prestazionali che di prezzo. Offerte davvero ottime che vi permetteranno, ad esempio, di portarvi a casa al prezzo di appena 119,00€ l’ottimo Samsung Galaxy A10, ovvero uno smartphone semplice ma funzionale, perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo pratico ed efficiente a basso costo senza voler rinunciare alle comodità ed alla connettività tipiche di un dispositivo smart.

Ovviamente, però, non è finita qui, ed anzi l’offerta più interessante del giorno non è quella dedicata ad Samsung Galaxy A10 il cui deprezzamento, per quanto ragionevole, non è comunque al di fuori dell’ordinario, quanto piuttosto la proposta Unieuro relativa al ben più intrigante LG G8S ThinQ, che dagli originali 769,90€ subisce uno sconto del 53% per scendere al prezzo di soli 359,00€!

Stiamo parlando di uno smartphone eccellente e, purtroppo, spesso sottovalutato ed un po’ persosi nel mare di uscite che hanno caratterizzato gli ultimi 10 mesi del mercato smartphone. Dotato di un performante processore Snapdragon 855 con 6 Gigabyte di RAM e 64/128 Gigabyte di memoria interna, nonché di una particolarissima fotocamera (la Z-Camera), composta da un sensore ToF 3D e un emettitore a infrarossi, LG G8S ThinQ è uno smartphone in grado di garantire un’ottima esperienza utente, grazie soprattutto all’implementazione delle funzionalità “Air Motion” che, tramite i gesti, permettono all’utente di svolgere alcune azioni senza toccare il dispositivo. Il sistema funziona piuttosto bene e l’esperienza generale è quella di un dispositivo di fascia alta, complici le prestazioni di alto livello offerte dal processore. Munito, per altro, di un display OLED da 6,21 pollici, da una tripla fotocamera posteriore e da una batteria da 3.550 mAh, LG G8S ThinQ rappresenta una scelta sensata e “diversa” per chiunque sia alla ricerca di un ottimo dispositivo di alto livello che offra qualcosa di nuovo rispetto alla media del mercato il che, in un mondo di terminali tutti piuttosto simili, non è affatto da sottovalutare.

Ovviamente, sia LG G8S ThinQ che il succitato Samsung Galaxy A10 sono solo due delle numerose offerte in sconto oggi tra le quali, ancora una volta, spuntano anche alcune interessanti smart TV. Dal canto nostro, come sempre, nel tentativo di agevolare la vostra esperienza di acquisto, abbiamo selezionato per voi una comoda e conveniente selezione di prodotti consigliati, con quelle che riteniamo le migliori e le più convenienti proposte del giorno anche se, come sempre, l’invito è quello di consultare anche la pagina principale delle offerte del giorno Unieuro, così da non perdervi nessuno dei tanti prodotti in sconto. Tuttavia, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

