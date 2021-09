Offerte di settembre Amazon: prenditi cura del tuo giardino con le offerte Einhell e Black+Decker!

Le “Offerte di Settembre” di Amazon rappresentano una chiara occasione di risparmio, considerando le tonnellate di prodotti attualmente in offerta che spaziano per centinaia di categorie merceologiche del portale. In questo articolo vi segnaliamo una nuova promozione con la quale è possibile ottenere fino al 50% di sconto sui migliori articoli per il giardinaggio dei marchi Einhell e Black+Decker!

La nuova iniziativa di Amazon, compatibile con le “Offerte di Settembre”, include un gran numero di prodotti ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi consigliamo l’acquisto del tagliabordi elettrico Black+Decker GL9035-QS da 900W. Si tratta di un ottimo compagno per migliorare la cura del vostro giardino, ora acquistabile a “soli” 69,90€ anziché 99,90€, grazie ad uno sconto del 30% che ne ha tagliato il prezzo di vendita di ben 30,00€!

Stiamo parlando di un prodotto che si caratterizza da un sistema di trasmissione ad ingranaggi ad alta torsione, per poter garantire tagli efficaci in tutte le condizioni possibili. Tra le sue caratteristiche, troviamo la tecnologia E-Drive, che permette a questo strumento di mantenere la potenza in modo continuativo anche in condizioni di sforzo.

Inoltre, il Black+Decker GL9035-QS ha il motore posizionato al centro del corpo per assicurare un ottimo bilanciamento e comfort. Poi, offre un sistema di alimentazione a filo automatico (AFS), una doppia impugnatura regolabile, il tutto per garantire un ottimo controllo durante tutte le operazioni di taglio.

Insomma, un articolo che garantisce ottime prestazioni e buone funzionalità, mai da trascurare. Tuttavia, visto il gran numero di prodotti compatibili con l’iniziativa, vi consigliamo di consultare la pagina del portale al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Amazon e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze.

