Offerte di settembre Amazon: sconto del 33% su Microsoft Office Home and Student!

Mentre queste sono le ultime ore per sfruttare le incredibili offerte della Amazon Gaming Week, su Amazon sono già iniziati gli sconti di settembre e, come se ciò non bastasse, quest’ultimi coinvolgono ancora una volta tantissime categorie merceologiche, arrivando persino ad interessare i prodotti digitali. Vi segnaliamo infatti l’offerta relativa al pacchetto Microsoft Office Home and Student 2019, un’occasione da non perdere soprattutto in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Come saprete, infatti, Microsoft Office è una delle suite di applicazioni desktop che non dovrebbe mancare in nessun PC, dato che programmi come World, Excel e PowerPoint vengono usati quotidianamente, sia per lavoro sia per scrivere tesi di laurea e simili. Come anticipato, la versione proposta in offerta dal portale è la Home and Student 2019, ossia quella pensata appositamente per gli studenti, con una copia unica attivabile su un singolo PC. Normalmente occorrerebbero 149,00€, ma grazie ad Amazon potrete risparmiare circa 50€ ed usare questa variante di Microsoft Office per sempre, dato che non sussiste alcuna forma di abbonamento, a differenza di Microsoft 365.

Inoltre, potrete scegliere se ricevere la licenza per posta o via mail senza alcuna differenza sul prezzo. Ovviamente, Microsoft Office Home and Student può essere installato sia su PC Windows che Mac e sfruttare in entrambi i casi le potenzialità di Word, Excel, PowerPoint e OneNote, che sono gli strumenti essenziali per acquisire, analizzare e organizzare le vostre idee. Identificare grafici di tendenze e inserire mappe sono solo alcune delle funzioni che potrete fare con Microsoft Office che, fin dalla sua uscita, è sempre stato il punto di riferimento per quanto concerne i software di produttività personale.

Grazie alle offerte di settembre, quindi, sappiamo già che Amazon intende iniziare il nuovo mese in quarta, quindi rimanete sintonizzati per non perdervi nessuna occasione, molte delle quali le troverete anche sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Le migliori offerte di settembre di Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!