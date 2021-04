Offerte Surface: fino a 800€ di sconto sul Microsoft Store

Se siete alla ricerca di un ottimo portatile o di un dispositivo 2-in-1 che sia in grado di soddisfare le vostre esigenze di studio, lavoro e divertimento, allora sarete felici di sapere che sono tornate le offerte sul Microsoft Store, con sconti che vi permetteranno di risparmiare anche 800€ sull’acquisto di un dispositivo Surface!

Si tratta di un’offerta impareggiabile, grazie alla quale, ad esempio, potrete acquistare lo straordinario Microsoft Surface Laptop 3 a partire da 799,00€, qualora scegliate la versione con processore Intel Core i5 e con un SSD da 128 GB. E credeteci, si tratta davvero di un ottimo prezzo, per quello che è un notebook che, originariamente, è venduto al prezzo di ben 1.169,00€.

Equipaggiato con potente processore Intel Core Ice Lake di decima generazione (le opzioni dello store vi permettono di configurarlo sia con CPU Intel che AMD), Surface Laptop 3 è un notebook con uno schermo da 13,5″ luminoso e definito, pensato per destreggiarsi attraverso lavoro, studio e intrattenimento senza alcun problema e progettato in materiali resistenti e leggeri, così che portarlo in giro non sia un problema.

Ampiamente personalizzabile, è disponibile in quattro diverse configurazione della CPU (Intel i5 e i7, oppure AMD Ryzen 5 e 7), nonché attraverso due distinti tagli per lo schermo, ovvero 13 e 15 pollici. Per quanto riguarda invece la memoria interna, si può scegliere tra gli 8 e i 16 GB per la RAM, e per un SSD di archiviazione dati che va dai 128 GB ad 1 TB! Insomma, stiamo parlando di un notebook ce potrete configurare come vorrete, ben chiaro che lo sconto applicato dipende dalla configurazione scelta, e che il prezzo di 799,00€ è relativo alla sola configurazione base, con scocca il colore argento.

In ogni caso, parliamo di un portatile che non vi abbandonerà mai, ed a cui va aggiunta la straordinaria garanzia Microsoft, che avrà premura di prendersi cura del prodotto qualora aveste problemi nel corso del tempo (ed entro i termini di scadenza di 2 anni).

Insomma, un notebook con tutti i crismi che, in ogni caso, è solo una delle offerte Microsoft disponibili in questa nuova tornata di saldi primaverili, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare la nostra lista di sconti consigliati, nonché la pagina principale dedicata alle offerte Microsoft, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

