Resident Evil: tutti i migliori capitoli in super offerta su Eneba con sconti fino a oltre l’80%!

Il videogioco più in voga di queste settimane è senza ombra di dubbio alcuno Resident Evil Village, con l’ultimo capitolo della celeberrima saga horror di Capcom che ha saputo convincere critica e pubblico. Un successo sicuramente preannunciato, che Eneba ha deciso in questi giorni di festeggiare ulteriormente mettendo in super offerta con sconti che arrivano fino a oltre l’80% numerosi capitoli della serie.

Ad essere in offerta su Eneba sono numerosi episodi della serie, tra cui ovviamente anche il recentissimo Resident Evil Village, che può essere vostro a soli 40,16€ e 47,78€ rispettivamente nella sua Standard e Deluxe Edition. Ottimi anche i prezzi su Resident Evil 2 Remake, acquistabile a poco più di 10 euro, e Resident Evil 3 Remake, disponibile a soli 17,19€.

Presenti all’appello sono poi ovviamente anche il prequel di Resident Evil Village, ossia il tanto apprezzato Resident Evil 7, e l’imprescindibile Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. In offerta su Eneba con sconti fino a oltre al 80% sono poi anche molti altri episodi della serie di Capcom: potete trovare l’elenco completo seguendo comodamente il link qui sotto.

