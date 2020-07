Rinfresca la tua estate con le offerte sui climatizzatori di Monclick

Se siete stanchi di esser vittime del caldo afoso dentro casa, allora non potete perdervi l’ultima promozione fatta da Monclick che scioglie letteralmente i prezzi sui condizionatori, ventilatori e sui raffrescatori. Ci troviamo di fronte ad una selezione di prodotti a prezzi super convenienti, difficili da trovare altrove visto che ormai siamo nel vivo della bella stagione, quindi vi consigliamo di cogliere al volo questa incredibile opportunità.

Questa promozione è composta da numerose offerte, fra cui spiccano in particolar modo quelle sui kit di condizionatori fissi composti da un’elemento interno e da uno esterno come quella per il condizionatore fisso Samsung Windfree, che potrà esser acquistato a 599,00€ anziché 799,00! Questo potente condizionatore è in grado di emanare una forza di raffreddamento pari a 9.000 Btu/h mantenendo una efficienza energetica pari a A++ e con le sue funzioni di deumidificazione, raffreddamento e riscaldamento è in grado di fornire un supporto per 12 mesi l’anno! Se invece cercate la comodità e la portabilità che vi possono fornire i condizionatori portatili, in questa selezione troverete molti modelli De Longhi, Electrolux ed Olimpia che con le loro ottime prestazioni in spazi ridotti potrebbero far al caso vostro. Volete combattere l’afa senza affrontare una spesa eccessiva? Nessun problema, con una selezione di ventilatori e raffrescatori sarete in grado di trovare quale sarà il vostro compagno per l’estate.

