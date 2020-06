Samsung Galaxy Note10 Lite e tanti elettrodomestici nelle offerte dei Solo per Oggi Mediaworld

Le offerte del giorno di Mediaworld si aprono con ghiotte occasioni per tutti gli appassionati di tecnologia. Infatti, vi segnaliamo il Samsung Galaxy Note10 Lite in forte sconto, e tantissimi altri piccoli elettrodomestici in offerta che potrebbero fare al vostro caso. La promozione – come sempre – terminerà a mezzanotte, quindi vi consigliamo caldamente di affrettarvi.

Come abbiamo specificato in apertura, il Samsung Galaxy Note10 Lite è attualmente in sconto ad un prezzo di 439,00 euro anziché 629,00 euro. Questo smartphone, per chi non lo sapesse, possiede un processore Exynos 9810 (operante ad una frequenza di 2.7Ghz) accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 di memoria interna. Sul lato anteriore troviamo un display Super AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione in FullHD+ e una fotocamera anteriore da 12 MP. Sul lato posteriore, invece, questo smartphone vanta tre fotocamere che si adattano a moltissime situazioni quotidiane.

Un altro prodotto da tenere in considerazione, visto il nuovo prezzo di vendita, è una macchina da caffè De Longhi, in particolare il modello ESAM4000. Si tratta di una macchina automatica con una potenza di 1450 W e una pressione di 15 bar. La capacità di serbatoio è di ben 1,8 litri, che consentono l’erogazione di moltissimi caffè. Non manca anche un macina caffè incorporato e un cappucciatore semi-professionale. Il prezzo di vendita scontato è di 279,99 euro, anziché 409,00 euro!

Considerando il gran numero di prodotti in promozione, in questo articolo troverete una selezione dei migliori articoli. Se siete interessati alla lista completa, potete consultarla al seguente indirizzo. Vi consigliamo, infine, di seguirci anche su Telegram per le offerte tecnologiche, ma anche quelle dedicate all’hardware, agli smartphone e ai prodotti cinesi.

