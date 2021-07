Samsung Galaxy S20 Plus a meno di 600€ su Mediaworld

Un altro fine settimana si avvicina e con esso si completano alcune tornate di offerte, le quali hanno permesso a tanti di acquistare ottimi prodotti a prezzi interessanti e prepararsi con il giusto equipaggiamento per le imminenti vacanze estive. Siamo sicuri però che le offerte continueranno, nonostante sia lecito attendersi un calo di occasioni tipico del periodo, così come continueranno gli sconti del Solo per Oggi di Mediaworld che, anche per questo caldo e intenso venerdì, vi da la possibilità di risparmiare su smartphone, televisori, grandi e piccoli elettrodomestici e persino su alcuni componenti hardware per PC.

Una serie di offerte, dunque, che vanno ad interessare gli amanti della tecnologia, nelle quali non mancano comunque anche ottime occasioni relative ai prodotti per la cucina e per la persona, tra cui macchine per caffè ed epilatori. Ad ogni modo, l’offerta che riteniamo più rilevante è quella che vede lo smartphone top di gamma di Samsung della passata generazione, il Galaxy S20 Plus, proposto a 599,00€ invece di 1.029,00€.

Dotato di un fantastico display da 6,7 pollici, con colori e luminosità ai vertici della categoria, la caratteristica che più sorprende di Galaxy S20 Plus è il comparto fotografico. I modelli della serie Galaxy S di Samsung, infatti, si sono sempre contraddistinti per le loro incredibili capacità fotografiche, con sensori che vi permetteranno di scattare foto dettagliate e in alta risoluzione sia di giorno che di notte, nonché registrare video fino a 8K. Ovviamente, essendo un top di gamma, ogni aspetto del dispositivo gode di un’attenzione ai dettagli sopraffina, con bordi arrotondati e un rapporto schermo/corpo vicino al 100%. Infine, il cuore di Galaxy S20 Plus non poteva che essere grande e potente, con il chip Exynos 990 che vi permetterà di usare lo smartphone come se fosse un PC, riuscendo ad aprire e spostarsi tra un’applicazione e l’altra senza rallentamenti, indispensabile per coloro che cercano un dispositivo affidabile anche in ambito lavorativo.

A meno di 600,00€, il Galaxy S20 Plus è uno smartphone da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per coloro che vogliono un top di gamma. Chiaramente, questa non è l’unica offerta presente nel Solo per Oggi di Mediaworld, motivo per cui vi suggeriamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutta la proposta del portale. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti e alla nostra selezione di prodotti, vi consigliamo ancora una volta di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

