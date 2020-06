Sconti fino al 45% sulle telecamere di sicurezza EZVIZ

Non di sola moda vive l’appassionato di sconti! Dopo le primissime offerte della ricca settimana dedicata alla Amazon Fashion Week, il gigante dello shopping digitale ha infatti dato il via ad una serie di offerte del giorno dedicate alle telecamere di sorveglianza Ezviz, con sconti che vi permetteranno di risparmiare fino al 45% sull’acquisto di uno degli ottimi dispositivi di sicurezza del rinomato brand cinese.

E badate bene, perché si tratta di offerte davvero intriganti e generose, come è il caso dell’ottima proposta in sconto per il kit composto da 3 telecamere di sorveglianza EZVIZ C3A, generalmente venduto a 549,00€ ed oggi in scolo a soli 328,69€! Un vero affare per questo kit di sicurezza, le cui telecamere hanno una risoluzione 1080p e un efficiente sistema di rilevazione del movimento, anche in modalità notturna.

Compatibili con Alexa, le telecamere di sorveglianza EZVIZ C3A sono certificate IP65, e sono pertanto impermeabili ad acqua e intemperie, risultando perfette per la sorveglianza esterna, come per quella interna. Completamente senza fili, sono alimentate da un’efficiente batteria da 55000 mAh, la cui autonomia stimata è di circa 2 mesi in condizioni normali di uso. Posizionabili ovunque e in poco tempo, grazie soprattutto al comodo supporto magnetico in dotazione, le telecamere di sorveglianza EZVIZ C3A registrano immagini chiare e nitide sia di giorno che di notte, con un angolo di visione a 126°.

Insomma, si tratta di un prodotto davvero eccellente che, in sconto del 40%, è ancor più appetibile, specie considerando che si tratta di un’offerta molto limitata e che, probabilmente, già nelle prossime ore il prezzo proposto potrebbe oscillare verso l’alto. Il nostro consiglio? Correte subito a dare un’occhiata alle proposte in sconto Ezviz, acquistando subito quella che si confà alle vostre esigenze. Dal canto nostro abbiamo pensato di proporvi, direttamente qui in calce, quella che è la nostra selezione con i migliori prodotti in sconto sebbene, come sempre, l’invito sia quello di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni in corso! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

