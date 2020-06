Sconti fino al 70% sull’abbigliamento uomo su eBay

Che siate appassionati di moda o meno, questa nuova settimana di offerte sembra davvero cominciata nel migliore dei modi. Tant’è che, dopo le offerte dell’Amazon Fashion Week, anche eBay parrebbe aver deciso di sfidare la concorrenza di Amazon, grazie ad un’iniziativa dedicata all’abbigliamento chiamata “Tendenze Uomo”, con cui il portale di compravendita propone la sua versione delle offerte dedicate all’abbigliamento.

Le offerte sono davvero numerose e, per quanto non possano contare sull’immane varietà di brand proposta da Amazon, potrete comunque approfittare di sconti sostanziosi su brand come Diadora, Navigare e Timberland, con in più la garanzia della certificazione eBay, i cui prodotti promozionati sono venduti solo da rivenditori autorizzati. Di conseguenza, tutti gli acquirenti beneficeranno della cosiddetta “Garanzia cliente eBay”, che permette di accedere al servizio clienti telefonico, al rimborso veloce con PayPal, e infine alla procedura di restituzione facilitata.

I tempi di spedizione, tuttavia, dipendono da diversi fattori. In primis dal luogo di provenienza del rivenditore e, in secondo luogo, dal corriere prescelto da quest’ultimo. Le tempistiche, nonostante questi due fattori, dovrebbero essere alquanto veloci, si stima 2-3 giorni lavorativi (3-5 giorni per le isole, Sicilia e Sardegna). La lista completa dei prodotti promozionati, inoltre, è consultabile al seguente indirizzo!

Vi consigliamo, infine, di seguirci sui nostri canali Telegram, dove potete trovare centinaia offerte del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Aggiorniamo costantemente i canali per consentirvi di acquistare tantissimi prodotti a prezzi decisamente contenuti. Vi aspettiamo numerosi!

Abbigliamento uomo su eBay

