Sconti imperdibili sugli articoli da giardinaggio per i Briggs & Stratton Days!

Amazon Italia ha inaugurato una nuova ed interessante promozione dedicata agli appassionati del giardinaggio, che coinvolge diversi prodotti del marchio Briggs & Stratton! Infatti, il colosso dell’e-commerce statunitense permette di acquistare ad un prezzo decisamente vantaggioso tagliaerba, idropulitrici e generatori di energia, ma anche altri prodotti per la cura del motore.

Tra le varie promozioni disponibili in questa giornata, vi segnaliamo quella relativa al tagliaerba Murray con motore a benzina Briggs & Stratton 500E Series. Si tratta dunque di un ottimo strumento che coniuga un affidabile motore ad una serie di funzionalità da non sottovalutare, come la raccolta nella borsa, lo scarico laterale e quello posteriore e la cosiddetta funzione di pacciamatura. Come se non bastasse, questo prodotto possiede una sacca che riesce a raccogliere fino a 60 litri di erba tagliata. Il suo prezzo originario è di 389,00 euro, ma potete acquistarlo a soli 329 euro!

Se siete desiderosi, invece, di acquistare un idropulitrice professionale, allora potete indirizzarvi verso l’acquisto del Briggs & Stratton Elite. Si tratta appunto di un idropulitrice a benzina che possiede un motore Briggs & Stratton 675exi series da ben 163 cc, capace di generare una pressione massima dell’acqua di ben 193 bar, con un flusso di 522 litri all’ora. Inoltre, sono presenti quattro ugelli di spruzzatura con connessione rapida e un sistema di iniezione del detergente incorporato, cosi da migliorare l’efficacia della pulizia. Tutto questo si traduce in 519,12 euro, ma potete attualmente trovare questa idropulitrice a 397,99 euro, che rappresenta il prezzo più basso di sempre visto su Amazon Italia!

Visto il numero di offerte compatibili con l’iniziativa dei Briggs & Stratton Days, abbiamo pensato di proporvi una selezione dei migliori prodotti da acquistare in questo momento storico, ma potete ugualmente spulciare la lista completa degli articoli promozionati al seguente indirizzo. Infine, vi invitiamo a seguirci anche su Telegram per non perdere tutte le offerte del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

