Scopri come ottenere l’esclusiva chiave Disney Store per l’anniversario di Disney+!

Se siete degli amanti dei prodotti Disney e, soprattutto, dei collezionisti, allora conoscerete bene le famosissime chiavi dei Disney Store, anche note come Imagination Keys o, più comunemente in Italia, come “Chiavi Disney”. Di che si tratta? Sostanzialmente di chiavi in plastica e da collezione, le cui fattezze sono di volta in volta modificate per adattarsi ai più svariati temi del mondo Disney. Si tratta di prodotti che possono essere tanto acquistati quanto offerti in regalo, sebbene solo queste ultime siano il vero pallino dei collezionisti Disney.

Un po’ come succede, ad esempio, per i set a tiratura limitata che Lego offre ai suoi acquirenti, previo una certa spesa, anche per quanto riguarda le chiavi Disney Store, si può ricevere queste ultime solo in determinate occasioni, come ad esempio l’arrivo di un nuovo film o la celebrazione di un anniversario, e le si può ricevere solo previa una spesa di una certa cifra, che di solito varia in base all’occasione ed alla tiratura della chiave omaggiata.

Con queste premesse, capirete bene che le Chiavi Disney sono rapidamente diventate dei “must have” per i collezionisti di prodotti a marchio Disney, ed ecco perché siamo felici di proporvi quella che è un’ottima occasione di riceverne una ad un costo, tutto sommato, davvero ridicolo! Acquistando 20€ di prodotti Disney tramite lo shop online ufficiale, potrete infatti ricevere un’esclusiva Chiave Disney che celebra il primo anno di Disney+, la piattaforma che la casa di Topolino ha inaugurato lo scorso anno, e tramite la quale potrete godere dello streaming in altissima qualità di alcune delle più chiacchierate serie degli ultimi tempi, come l’avvincente e nuovissima Falcon & Winter Soldier!

Avrete tempo, dunque, fino al 19 aprile per effettuare i vostri acquisti solo su Disney Store, ben chiaro che la promozione è disponibile solo tramite l’acquisto online e non in negozio. Ancora una volta vi ricordiamo che vi basterà un acquisto minimo di 20€ di prodotti selezionati disponibili tramite il link qui in calce, e che dovrete assicurarvi di inserire il codice DISNEYPLUS prima di completare l’ordine, così che la chiave sia aggiunta nel carrello senza costi aggiuntivi.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte Disney Shop disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!