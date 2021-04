Scopri la bellissima collezione Adidas X The Simpsons!

Facciamo una pausa dalla nostra tipica rassegna di offerte tech, per segnalarvi che sul portale di Adidas è disponibile la nuova collezione realizzata in collaborazione con i The Simpsons! La linea d’abbigliamento sportivo comprende scarpe, pantaloni, felpe ed ovviamente magliette, con un design minimal ma molto colorato, che richiama alle tonalità accese viste nella longeva serie animata, con grafiche che riguardano Bart, Krusty il Clown e persino la tipica ciambella di Homer. Questa collezione poi può anche diventare una simpatica idea regalo da fare agli sportivi, oppure ai fan dei The Simspons, magari in occasione di Pasqua.

Di sicuro, l’articolo più di ricercato di questa collezione sono le bellissime scarpe ZX 10000 Krusty Burger, disponibili in tiratura limitata, con i colori ispirati al volto del clown più famoso di Springfield. Le tre linee che contraddistinguono ogni prodotto Adidas, nelle ZX 10000 Krusty Burger sono state realizzate nella stessa colorazione dei capelli e del viso di Krusty, con tanto di tessuto che ne simula l’acconciatura nella parte posteriore.

Per quanto riguarda il resto della collezione Adidas X The Simpsons invece, tutti i modelli sono disponibili in taglie che vanno dalla 2XS fino ad 2XL, con tanto di accurata guida in cm che vi aiuterà nel trovare la dimensione perfetta per voi. Inoltre lo store di Adidas mette a disposizione, qualora non siano disponibili le taglie da voi richieste, di esser notificati tramite mail non appena rientrano in stock i prodotti selezionati.

La collezione dedicata ai The Simpson realizzata da Adidas è unica nel suo genere, con il suo stile e con i suoi dettagli che faranno impazzire i fan, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, così da trovare l’articolo perfetto in base alle vostre passioni. Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro capo Adidas, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!