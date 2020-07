Smart TV LG OLED 55B9 da 55″ ad un prezzo imperdibile su eBay!

Siete alla ricerca di una smart TV con tutti i crismi, ma non volere superare il tetto di spesa di 1000 euro? Allora smettete di cercare, perché questa è l’occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo infatti che su eBay è disponibile la straordinaria tv LG 55B9 OLED da 55″ con pannello OLED, a soli 999,00€, a fronte dei 1.899,00€ originariamente necessari per l’acquisto!

Si tratta di un’occasione da non perdere, specie considerando quanto sia raro che un pannello OLED di questa qualità e di queste dimensioni vada al di sotto dei 1000 euro. Certo, il prezzo non è comunque alla portata di tutti, ma del resto stiamo parlando di un televisore eccellente, dotato di processore LG α7 di 2° generazione, potenziato con l’algoritmo AI Deep Learning, capace di migliorare la qualità delle immagini e del suono in modo automatico ed a seconda del contenuto riprodotto. Dotata di tecnologia 4K Cinema HDR di LG, offre una visione ottimale dei contenuti cinematografici, supportando la maggior parte dei formati HDR, compresi Advanced HDR by Technicolor e HDR10 Pro.

Insomma, una smart TV eccellente che, al prezzo di soli 999,00€ rappresenta un’occasione davvero irrinunciabile per chiunque voglia avere il meglio del meglio nel proprio salotto, ma ad un prezzo decisamente contenuto. L’offerta è disponibile solo per la giornata di oggi e, comunque, solo fino ad esaurimento scorte, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di affrettarvi all’acquisto!

» Clicca qui per acquistare LG OLED 55B9 a 999€ «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!