Smartbox: codice sconto del 20% su pacchetti selezionati!

Se siete desiderosi di fare un viaggio in una particolare città italiana oppure in un parco divertimento, vi segnaliamo un’interessantissima iniziativa di Smartbox che consente di acquistare uno o più pacchetti vacanza ad un prezzo decisamente contenuto. L’offerta è valida dall’11 luglio fino al 19 luglio (compresi), e per poter beneficiare di questo vantaggio, è necessario inserire il codice sconto “TEMPO20” dal valore – in percentuale – del 20%.

Tra i tanti pacchetti offerti da Smartbox, vi consigliamo di dare uno sguardo al “Tour delle Crete Senesi in auto d’epoca”, una particolare esperienza da vivere in compagnia di una Fiat 500, Citroën 2cv o Mehari nei bellissimi paesaggi delle Crete Senesi, situati nei comuni di Asciano, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Rapolano Terme, San Giovanni d’Asso e Trequanda. Ideale per quattro persone, il pacchetto comprende il noleggio dell’auto d’epica, ed ha una durata di ben 11 ore. Se siete interessati potete acquistare il tour a 123,92 euro anziché 154,90 euro, grazie al coupon “TEMPO20”.

Per gli amanti del divertimento, Smartbox ha pensato di creare un pacchetto studiato ad hoc al Caneva World di Verona, che offre l’ingresso di due giorni per due persone. Ad impreziosire il soggiorno in questo parco a tema, ci sono due incredibili vantaggi da non sottovalutare, infatti acquistando questo speciale prodotto, si ottiene una cena al Rock Star Restaurant con formula Unlimited Buffet e un cocktail. Tutto questo si traduce in 119,90 euro, ma potete acquistare il pacchetto a soli 95,92 euro con il codice sconto “TEMPO20”.

Visto il gran numero di prodotti compatibili con l’iniziativa di Smartbox, vi raccomandiamo di visitare la pagina dedicata alla promozione, e di selezionare i pacchetto che rientrano nei vostri gusti. Vi ricordiamo ancora una volta che l’offerta è valida fino al prossimo 19 luglio, e di conseguenza vi consigliamo di affrettarvi per non perdere la possibilità di ottenere lo sconto del 20%. Infine, prima di lasciarvi allo shopping, vi invitiamo di iscrivervi ai vostri canali Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

N.B.: Ricordati di inserire il codice sconto “TEMPO20” nel carrello al momento dell’acquisto per poter usufruire dello sconto.

