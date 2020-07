Smartphone e smart TV a prezzi eccezionali nei Solo per oggi Mediaworld

Se siete alla ricerca di super offerte che riguardano smart tv, elettrodomestici ed altri prodotti Tech, non potete perdervi gli incredibili sconti del Solo per oggi di Mediaworld, dove troverete articoli a prezzi d’occasione. Queste succose promozioni che scadono alla mezzanotte di oggi offrono tutte la scelta di ritirare il prodotto in negozio oppure di poterlo ricevere a casa, il tutto senza costi aggiuntivi.

Fra i numerosi prodotti dell’offerta vogliamo segnalarvi lo smartphone Sony Xperia 10 Plus acquistabile a 249,00€ anziché 429,00€, che si rivela una vera occasione da non perdere! Con il suo incredibile display da 6,5 pollici ultra wide 21:9, questo smartphone è stato realizzato per ottimizzare la visione dei video e per ridurre il numero delle “scrollate”, oltre che eseguire due applicazioni contemporaneamente grazie all’opzione di schermo condiviso. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore invece, è presente un doppio sensore da 12MP + 8MP in grado di realizzare filmati in 4K e con numerose funzioni come le foto in 21:9, rallentatore, steadyshot e persino un effetto bokeh automatico. Completa il comparto fotografico dell’Xperia 10 Plus un sensore da 8 MP che realizza foto in HDR ed i filmati in Full HD con numerosi effetti per i selfie e l’opzione display flash per le situazioni che necessitano più luce.

Oltre all'Xperia 10 lus sono molte le offerte comprese nella promozione Solo per oggi di Mediaworld, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all'offerta in modo da poter trovare l'articolo più in linea con le vostre necessità.

