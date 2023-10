Spazzolini elettrici | I migliori del 2023

Gli spazzolini elettrici sono ormai un prodotto largamente diffuso sul mercato, rappresentando un notevole salto di qualità rispetto a quelli tradizionali, tanto che il passaggio viene consigliato molto spesso proprio dal dentista. Oltre a essere estremamente pratici da utilizzare, sono anche molto affidabili, offrendo una pulizia dei denti completa e riducendo, dunque, l'insorgenza di carie e altri problemi.

Nell'aggiornamento datato ottobre 2023 abbiamo aggiornato tutti i link in modo da consigliarvi sempre gli store con le offerte più vantaggiose.

Anche se l’investimento può sembrare lì per lì impegnativo, la velocità di movimento e la pressione delle testine offerte da uno spazzolino elettrico sono impareggiabili per il grado di pulizia. Dopo pochi utilizzi, noterete già delle differenze sostanziali, con la placca e il tartaro che si ridurranno notevolmente entro pochi giorni. Inoltre, la possibilità di sostituire le testine e di selezionare diverse modalità di spazzolatura rende gli spazzolini elettrici un prodotto straordinariamente versatile.

Alcuni modelli sono provvisti di un timer che vi avviserà quando la pulizia sarà terminata, altri presentano sofisticati sensori di pressione che vi permetteranno di usarli come uno spazzolino standard, calibrando la velocità e l’intensità dell’azione della testina in base al vostro modo di lavarvi i denti. I più esigenti di voi potranno optare per uno spazzolino elettrico smart, che sfrutta la connettività Bluetooth per sincronizzare le sessioni di pulizia con un’app dedicata segnalandovi di volta in volta le aree della bocca che richiedono un'azione più attenta. In altre parole, una volta che proverete i benefici di uno spazzolino elettrico sarà difficile che tornerete al vecchio spazzolino tradizionale.

D’altro canto, però, e proprio in virtù della vasta gamma di modelli reperibili in circolazione, scegliere il giusto spazzolino elettrico può essere difficile. Se non si è ben informati, il rischio è di procurarsi un prodotto che verrà accantonato dopo pochi utilizzi. Per aiutarvi nella vostra decisione, abbiamo stilato questa guida ai migliori spazzolini elettrici attualmente disponibili sul mercato. La selezione è stata realizzata tenendo conto dei modelli migliori per tipologia, categoria di utenti e rapporto qualità-prezzo, in modo che ciascuno di voi sarà soddisfatto del proprio acquisto. Buona lettura!

Come scegliere lo spazzolino elettrico

Gli spazzolini elettrici sono composti di due parti principali: la testina intercambiabile e il manico. La testina è molto simile a quella degli spazzolini tradizionali. È ricoperta di setole che si muovono in automatico secondo movimenti predefiniti e ha forma quasi sempre rettangolare o rotonda. Quest’ultimo tipo è quello più raccomandato dai dentisti, in quanto rimuove con maggior facilità i residui di cibo, la placca e il tartaro, riducendo al contempo il rischio di sanguinamento delle gengive.

La testina di uno spazzolino elettrico può essere rimossa, sostituita e rimontata all’occorrenza. Ognuna di esse assolve funzioni di spazzolatura specifica, che spaziano dalle pulizie più intense a quelle più localizzate o delicate. A seconda dello spazzolino elettrico che sceglierete, potrete trovare diversi tipi di testina già inclusi nella scatola o, in alternativa, potrete acquistarle a parte.

Salvo eccezioni, le testine sono quasi tutte compatibili con la grande maggioranza degli spazzolini elettrici. Durante l’utilizzo del dispositivo, la testina viene mossa dal motore, che si trova all’interno del manico e può essere alimentato a batteria o corrente elettrica. Spesso, sarà proprio il tipo di motore a decretare il prezzo dello spazzolino elettrico: quelli economici raggiungono i 4500 giri al minuto, mentre i modelli di fascia alta arrivano fino a 9000. Per quanto riguarda il manico, è fondamentale che abbia un buon grip. Dovrà essere comodo da impugnare e delle dimensioni adatte al tipo di utenza (negli spazzolini elettrici per bambini, non a caso, il manico è più piccolo della variante per adulti).

Gli spazzolini elettrici vengono forniti con l’apposita base di ricarica. Le basi con attacco a parete vi permettono di tenere lo spazzolino lontano dalla polvere e dall'acqua. A seconda del modello che sceglierete, la scatola potrebbe contenere anche un box per riporre le testine intercambiabili (o in alcuni casi un vano integrato direttamente nella base di ricarica).

Dal momento che dovrete lavarvi i denti più volte al giorno, è fondamentale che lo spazzolino elettrico sia sempre pronto all’utilizzo e, per questo, vi raccomandiamo di sceglierne uno con una buona autonomia. I più esigenti potranno optare per un modello con funzione di ricarica rapida, ottima sia per chi non si ricorda di caricare lo spazzolino di frequente, sia per chi non vuole ritrovarsi tra le mani un prodotto che necessita di lunghe sessioni di ricarica.

Alcuni spazzolini elettrici sono provvisti di interessanti accessori secondari (come per esempio una pratica custodia da viaggio) o di parti di ricambio che troverete direttamente nella scatola. Il prezzo potrebbe salire, ma si tratterà di un investimento decisamente prudente: una buona dotazione di ricambi e accessori extra vi consentirà di risparmiare sull’acquisto di componenti future e di munirvi di alcuni utili optional che contribuiranno a migliorare la vostra esperienza di utilizzo.

Modalità di pulizia

Una delle caratteristiche più importanti a cui prestare attenzione è la modalità di pulizia, che varia in base al tipo di movimento della testina e ai programmi integrati nel dispositivo. La testina dovrà spazzolare i denti raggiungendo anche le zone più nascoste e gli spazi interdentali, di norma difficili da pulire con un normale spazzolino. Al momento, le principali modalità di pulizia che troverete negli spazzolini elettrici sono di tre tipi: rotazione, oscillazione e tecnologia sonica.

La testina rotante si muoverà in senso orario e antiorario, consentendo alle setole di avvolgere il dente e rimuovere lo sporco anche dalla base delle gengive (fondamentale per prevenire l’accumulo di tartaro e, di conseguenza, la formazione di carie).

La testina oscillante compie un movimento simile a quello che si effettuerebbe utilizzando un normale spazzolino, ma con risultati migliori. I movimenti troppo ripetitivi o in una sola direzione rischiano di non pulire bene il dente. Facendo oscillare la testina in ambo le direzioni invece, questo tipo di modalità assicura una pulizia completa, in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato.

La pulizia a tecnologia sonica è invece adatta a chi ha problemi di placca. In questo caso, la testina si muove a velocità e intensità nettamente superiori rispetto alle modalità precedenti e agisce sul dente con un effetto vibratorio.

Nella maggior parte dei modelli attualmente in commercio, le modalità di pulizia sono integrate con programmi specifici, che si differenziano per durata, tipi di movimenti ed effetti prodotti dalla testina su denti e gengive. Alcuni programmi sono pensati per l’esecuzione della pulizia quotidiana, mentre altri sono leggermente più aggressivi e consentono di effettuare spazzolature speciali, come per esempio lo sbiancamento. Se avete le gengive sensibili o soffrite di parodontite, uno spazzolino elettrico con programma di pulizia delicata potrebbe fare al caso vostro.

Spazzolini elettrici per bambini

Insegnare ai vostri bambini a prendersi cura della loro igiene orale è un’operazione tanto importante quanto, talvolta, complicata. Un’adeguata pulizia dei denti richiede movimenti precisi, che potrebbero risultare difficili da eseguire per un bambino. Al riguardo, un buon spazzolino elettrico può essere una vera e propria manna dal cielo: questi dispositivi fanno quasi tutto da soli e, per utilizzarli, vi basterà appoggiare la testina sui denti. Alcuni modelli per i bambini sono inoltre ricchi di simpatiche decorazioni o immagini di cartoni animati.

Per i bambini più frettolosi, ci sono spazzolini elettrici provvisti di timer, che li avviserà una volta che la pulizia sarà completa. Questi spazzolini sono di solito di dimensioni inferiori rispetto a quelli per adulti. Per essere utilizzato con la dovuta regolarità, il prodotto dovrà essere pratico e facilmente gestibile, ma anche abbastanza delicato da non danneggiare i denti e le gengive dei più piccoli. In particolare, le setole dovrebbero sempre essere morbide e dalla forma arrotondata, una caratteristica cruciale per evitare di danneggiare lo smalto dei denti.

Anche nei modelli per bambini troviamo modalità di pulizia simili a quelle degli spazzolini elettrici per adulti (rotazione, oscillazione, tecnologia sonica), ma con la differenza che, nel primo caso, ciascuna modalità è meno aggressiva. Considerata la fascia di età dell’utenza, non troverete funzionalità di pulizia invasive come lo sbiancamento. Oltre al programma di pulizia quotidiana della durata standard di 2 minuti, alcuni modelli offrono anche una modalità di spazzolamento più leggera, particolarmente indicata per i bambini di età inferiore ai 6 anni. Si tratta di un tipo di pulizia dalla durata ridotta (1 minuto), ideale per aiutare il piccolo a prendere dimestichezza con il dispositivo.

Manutenzione

Gli spazzolini elettrici sono prodotti molto longevi, che tendono a durare notevolmente di più di un normale spazzolino. Il fatto di poter sostituire le testine anziché dover ricomprare ogni volta l'intero dispositivo è estremamente vantaggioso e vi permetterà di continuare a utilizzare lo stesso spazzolino per diversi anni. Ciononostante, sappiate che ci sono dei piccoli accorgimenti che miglioreranno ulteriormente la resa del prodotto.

Per esempio, è buona abitudine smontare la testina e asciugarla dopo ogni utilizzo, in modo da mantenerla sempre igienizzata e prevenire l’accumulo sulle setole di germi o calcare. Anche il ricorso a una custodia o un cappuccio protettivo per la testina non è male. Ricordate inoltre che, mentre lo spazzolino elettrico è impermeabile, lo stesso non può dirsi della base di ricarica. Per evitare brutte sorprese dunque, assicuratevi di installarla in una postazione sicura e al riparo dall’acqua.