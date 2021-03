Super Mario 3D All-Stars, acquistatelo prima che scompaia!

Aggiornamento 1 marzo 2021: Super Mario 3D All Stars sta per essere rimosso dal mercato, ecco dove acquistarlo al miglior prezzo prima che sia troppo tardi!

Nintendo ha deciso qualche mese fa di accendere il cuore dei suoi innumerevoli fan, con l’arrivo su Nintendo Switch di una collection assolutamente imperdibile per gli appassionati di Super Mario. All’interno di tale edizione, che prende il nome di Super Mario 3D All Stars, sono infatti inclusi tre dei migliori capitoli in tre dimensioni dedicati all’icona Nintendo.

Una collection spettacolare, che verrà però rimossa dal Nintendo eShop a fine marzo ed è contestualmente destinata a scomparire anche dai negozi fisici più o meno nel medesimo periodo. Non c’è quindi periodo migliore di quello attuale per acquistare Super Mario 3D All Stars al miglior prezzo e fare proprio un gioco presto destinato a diventare introvabile.

Come dicevamo poco fa, Super Mario 3D All Stars contiene ben tre differenti giochi: Super Mario 64, un vero e proprio classico della storia videoludica, Super Mario Sunshine, riuscito episodio dalle tematiche particolarmente estive, e, infine, il primissimo Super Mario Galaxy, ossia uno dei videogiochi più belli e amati di sempre. Tre titoli quindi imperdibili, riuniti in Super Mario 3D All Stars per festeggiare il trentacinquesimo anniversario del celebre personaggio Nintendo.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che, in base a quanto dichiarato dalla casa nipponica, Super Mario 3D All Stars è stato distribuito in scorte limitatissime e, di conseguenza, potrebbe diventare ben presto un ambito pezzo da collezione, oltre che il contenitore di tre iconici e indimenticabili titoli. Di motivi per acquistare Super Mario 3D All Stars ce ne sono insomma veramente tanti: perché non farlo fin da subito a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

