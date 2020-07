Tante offerte sulle scarpe Geox su Amazon

Durante l’Amazon Baby Week – la settimana dedicata ai migliori prodotti per l’infanzia -, proseguono le straordinarie promozioni di Amazon dedicate all’abbigliamento, in particolare alle scarpe. Oltre all’offerta sui prodotti Puma, quest’oggi nel catalogo del colosso dell’e-commerce troverete centinaia di articoli Geox con sconti che possono arrivare ad una allettante percentuale del 50%!

Geox, per chi non lo sapesse, è una delle migliori case produttrici perché realizza prodotti che coniugano comfort, leggerezza e traspirazione, infatti tutte le scarpe di questo marchio rispondono a questi tre fattori. Tra le tante proposte di Amazon, vi consigliamo in prima battuta le Geox Federico W, un paio di scarpe eleganti che si caratterizzano da un rivestimento in pelle e da un tacco alto 2,5 centimetri. Ottime dunque per chiunque voglia approfittare di questa offerta per svecchiare il proprio guardaroba, considerando il loro nuovo prezzo di vendita, che parte da 58,12 euro.

Non mancano, naturalmente, le offerte dedicate alle scarpe da donna, specie il modello New Annya. Realizzate completamente in pelle morbida, queste scarpe vantano un design ricercato e minimalista, che le rendono perfette per le occasioni importante oppure per l’attività lavorativa in ufficio. Inoltre, possiedono un tacco a blocco da 7,5 centimetri per offrire il massimo comfort ai propri piedi – una caratteristica non scontata per questo tipo di calzature. Se siete interessati, sono disponibili in offerta a partire da 24,50 euro.

Visto il gran numero di prodotti promozionati, in questo articolo troverete la nostra selezione dei migliori articoli da acquistare.

