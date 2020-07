Tanti Notebook MSI ad un prezzo speciale su AK Informatica!

Se siete desiderosi di acquistare un notebook da gaming performante ed avete voglia di risparmiare qualche soldo, allora vi consigliamo vivamente di dare un’occhiata alle nuove offerte AK Informatica, che ha infatti inaugurato una nuova – ed interessantissima – serie di sconti, tutta dedicata ai laptop gaming a marchio MSI.

Tra i vari notebook in offerta, vi segnaliamo in prima battuta MSI GF63 Thin 10SCSR, un portatile equipaggiato di processore Intel Core i7-10750H da 2,6 GHz, e accompagnato da ben 16 GB di memoria RAM DDR4-SDRAM e 512 GB di memoria interna. Il comparto multimediale, invece, è affidato alla scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria dedicata GDDR6, che garantisce ottime prestazioni anche nei videogiochi moderni. Chiude la scheda tecnica uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), adatto anche alla fruizione dei contenuti multimedali, come quelli offerti da Netflix e Amazon Prime Video. Se siete interessati, potete accaparrarvi questo prodotto a 1.169,00 euro anziché 1.349,00 euro.

Per il gaming più spinto (in particolare ai videogiochi che richiedono componenti più potenti), vi consigliamo, invece, di dare uno sguardo all’MSI GE66 Raider 10SFS-036IT. Si tratta di un notebook che vanta un processore Intel Core i7-10750H, abbinato a 16 GB di memoria RAM e 1 TB di memoria interna SSD. Inoltre, sotto la scocca troviamo una scheda video Nvidia GeForce RTX 2070 Super con 8 GB di RAM dedicata, che garantisce – come detto – ottime prestazioni in qualsiasi videogioco. Il tutto si traduce in 2.449,00 euro, ma potete acquistarlo a soli 2.389,00 euro.

La lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variagata, e per questo motivo che di seguito vi proponiamo una selezione dei migliori notebook da tenere in considerazione. Naturalmente, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata alla lista completa dei prodotti, consultabile al seguente indirizzo oppure cliccando sul banner sovrastante. Infine, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali Telegram per non perdere le migliori offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!