Tanti prodotti per la cura della persona nelle offerte del giorno Amazon

Nuova settimana, nuova tornata di offerte su Amazon che, al netto dell’estate e dell’arrivo del caldo, non sembra affatto intenzionato a mollare il colpo, continuando a proporsi con una serie di offerte di tutto rispetto. Anzi, pensando proprio alla bella stagione ed alla possibilità che molti di voi siate in vacanza al mare e sotto al sole, il portale ha ben pensato di proporsi con una serie di sconti dedicati tutti alla cura della persona, con sconti che vi permetteranno di risparmiare un bel po’ su rasoi elettrici e simili, anche di ottima qualità come è ad esempio il caso dell’ottimo Braun Series 9 9395cc, ovvero tra gli attuali top di gamma di Braun e originariamente venduto al prezzo di ben 539,99€!

In offerta oggi a soli 289,99€, con uno sconto applicato pari al 46%, Braun Series 9 9395cc è un rasoio elettrico efficiente e preciso, munito di ben 5 diversi elementi di rasatura, progettati per tagliare più peli in una sola passata rispetto a qualsiasi altro rasoio barba. Senza fili, e con una batteria in media più performante rispetto alla precedente generazione di rasoi elettrici Braun, il Series 9 9395cc è un rasoio elettrico certamente costoso, ma duraturo e funzionale, perfetto tanto a casa quanto in viaggio, specie considerando che arriva a casa vostra già munito di una comoda e resistente curstodia, pensata proprio per chi ha bisogno di portare il rasoio elettrico sempre con sé.

Ovviamente, il Braun Series 9 9395cc non è l’unico prodotto in offerta oggi su Amazon tant’è che, come sempre, oltre a consultare la nostra selezione di prodotti, vi invitiamo caldamente a dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi sfuggire nessuna delle offerte proposte dal portale. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri quattro canali telegram relativi alle offerte, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!