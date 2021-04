Tavoli da giardino | I migliori del 2021

Primaver e estate sono i migliori periodi da passare all’aria aperta, e proprio per questo abbiamo realizzato per voi una nuova guida all’acquisto di un elemento d’arredo in grado di cambiare completamente la percezione del vostro cortile o del vostro terrazzo, stiamo parlando dei tavoli da giardino.

Infatti la presenza di un tavolo comporta una permanenza più lunga, e talvolta più comoda, dell’area esterna, arrivando a godersi tutto il massimo del confort e del relax possibile e in abbinata ad un buon barbecue vi saprà far passare dei pomeriggi indimenticabili. Ecco quindi che abbiamo realizzato una guida in grado di rispondere a qualsiasi esigenza, includendo tavoli pieghevoli da poche decine di euro in resina, fino a soluzioni fisse più elaborate, eleganti da vedere e quindi anche più costose. Ovviamente noi in questa selezione facciamo riferimenti ai tavoli definendoli da giardino, ma nulla vi vieta di posizionare uno di questi articoli anche nel vostro terrazzo, vi invitiamo solamente a consultare bene le dimensioni della vostra scelta.

Detto ciò, adesso posizionatevi in prossimità del vostro giardino, leggete la nostra guida sui migliori tavoli ed immaginate quale tra queste può essere la soluzione ottimale per realizzare l’area verde perfetta in base alle vostre necessità!

I migliori tavoli da giardino

Tavolo in resina verde

La nostra selezione dei migliori tavoli da giardino non poteva che cominciare con questo prodotto basilare quanto funzionale. Realizzato in solido materiale resistente alle intemperie, questo tavolo è dotato di 4 gambe smontabili senza l’utilizzo di attrezzi, ed al centro è presente un foro perfetto per contenere ombrelloni. Il suo design leggero e arrotondato poi, lo rende un tavolo perfetto da utilizzare in giardino o in terrazzo, anche in presenza di bambini.

» Clicca qui per acquistare il tavolo in resina verde

Tavolo con maniglia

Il tavolo con maniglia realizzato da ParkAlley è la perfetta soluzione pieghevole facile da trasportare. Oltre ad una struttura in acciaio, a render più solido questo tavolo ci pensa anche un piano del tavolo in plastica, che una volta chiuso permette di esser trasportato grazie alla pratica maniglia. Per una maggior sicurezza è presente una chiave di fissaggio integrata nella parte inferiore del tavolo, che si inserisce facilmente nel telaio ed evita possibili chiusure involontarie, mentre per proteggere il pavimento, sotto ogni gamba sono presenti dei piedini in gomma.

» Clicca qui per acquistare il tavolo con maniglia

Tavolo in polywood

Se siete alla ricerca di un tavolo dall’aspetto elegante, con una struttura fissa in grado di resistere al sole ed alla pioggia, questa è la soluzione perfetta per voi. Questo tavolo quadrato con gambe in alluminio e superficie in polywood, è stato ricoperto da uno speciale rivestimento a polvere ecosostenibile, impermeabile e resistente ai Raggi UV. Inoltre, grazie alle chiare istruzioni, risulta esser un elemento di arredo molto facile da costruire, perfetto tanto per i terrazzi che per il giardino.

» Clicca qui per acquistare il tavolo in polywood

Tavolo allungabile

Amanti del mangiare all’aria aperta, questo è il tavolo che stavate cercando! Questo tavolo è infatti capace di allungarsi, arrivando da 127 cm fino alla lunghezza di ben 180 cm grazie ad un pratico sistema di tavole presenti sotto la superficie d’appoggio. Nonostante sia realizzato completamente in alluminio, questo tavolo pesa appena 21 kg ma riesce a ospitare comodamente fino a 8 persone, nella sua forma estesa.

» Clicca qui per acquistare il tavolo allungabile

Tavolo con foro da ombrellone

Con la sua eleganza basilare, questo tavolo da esterno realizzato da Outsuny combina una struttura in metallo con un ripiano in vetro dall’effetto increspato, e questa cosa crea un look unico e raffinato. Inoltre, all’interno del ripiano in vetro temperato, sicuro e resistente fino a 70kg di peso massimo, è presente il pratico foro per inserire al centro un’ombrellone. La base del tavolo è dotata di gambe ricurve con un’aggiuntiva banda metallica che aiuta a conferire al tutto una maggior stabilità.

» Clicca qui per acquistare il tavolo con foro da ombrellone

Tavolo con vetro

Progettato per rimanere posizionato all’esterno, il tavolo da giardino in rattan e vetro è durevole e resistente agli agenti atmosferici. La sua struttura in acciaio ed il ripiano in vetro verniciato a polvere, rendono il tavolo robusto e stabile, mentre le sue dimensioni di 2 x 1 m lo rendono un tavolo pratico, e perfetto per ogni ambiente, un vero e proprio valore aggiunto per qualunque giardino.

» Clicca qui per acquistare il tavolo con vetro

Tavolo in legno di acacia pieghevole

Elegante, pieghevole e mix perfetto di modernità ed innovazione, questo tavolo deve la sua alta qualità al fatto di esser composto da legno di acacia. Un materiale duro, tropicale e resistente a sole, vento e pioggia in modo molto durevole, con la superficie rifinita ad olio e quindi, facile da pulire con un panno umido. Inoltre per una maggiore praticità, questo tavolo monta anche dei pratici poggiapiedi, una feature essenziale per chiunque voglia posizionarlo in vista di lunghi momenti di relax al tavolo.

» Clicca qui per acquistare il tavolo in acacia pieghevole

Tavolo con mosaico

Concludiamo la nostra selezione con il prodotto più elegante e di alto rilievo, stiamo parlando del tavolo da giardino ovale con mosaico. Composto da una massiccia struttura in ferro verniciata di nero, la sua parte superiore è decorata con un bellissimo mosaico a colori in pietra che dona al look del tavolo un aspetto unico e ricercato, il tutto poi rimanendo capace di resistere alle intemperie senza nessun problema. La struttura in ferro, solida e con numerosi supporti, conferisce un aspetto solido e compatto a questo tavolo.

» Clicca qui per acquistare il tavolo con mosaico

Come scegliere un tavolo da giardino

Nelle case che hanno la possibilità di sfruttare anche un’area esterna, che può essere un giardino quanto un grande balcone o terrazzo, la scelta del tavolo giusto è un momento molto importante. Infatti è possibile incorrere in alcuni semplici, e talvolta banali, errori che possono arrivare a farvi pentire del vostro acquisto. Eccovi quindi una lista di quelli che sono i migliori punti per guidarvi nella scelta del tavolo perfetto per voi.

Materiale

La scelta del materiale perfetto è una parte fondamentale nelle operazioni di selezione di un tavolo, infatti è importante da tenere a mente se l’elemento di arredo è in grado di sopportare l’azione degli agenti atmosferici senza subire danni. Inoltre la scelta del materiale comporta anche una cernita dei vari utilizzi che si vogliono dare al tavolo, ad esempio se costantemente deve esser smontato e spostato, è bene pensare a soluzioni leggere che si prestano a questo scopo, come quelle in resina o in legno non troppo elaborato.

Resistenza

Questo punto avremmo potuto inserirlo nella sezione Materiale, ma è giusto dedicargli un’intera voce. La resistenza di un tavolo da esterni è molto importante, infatti oltre all’ovvio tavolo in legno non trattato che si deforma con la pioggia, a volte è possibile correre il rischio, ad esempio, di trovarsi di fronte ad elementi realizzati con materiali sintetici non adatti ad una luna permanenza sotto il sole. È molto importante quindi conoscere bene il materiale del proprio tavolo, così da poterlo mantenere nel migliore dei modi per il maggior periodo di tempo possibile e soprattutto, evitare l’incorrere di possibili danni.

Allungabile

In estate, si sa, è piacevole pranzare e passare del tempo all’aria aperta magari con amici o parenti. Talvolta però, un tavolo non esser abbastanza grande per contenere tutti gli ospiti o le pietanze, quindi è bene riflettere in fase di acquisto, se è meglio procurarsi una superficie che sia in grado di allungarsi all’occorrenza, sfruttando tavole aggiuntive o estensioni a scomparsa.

Pieghevole

La maggior parte delle persone potrebbero dare questo punto per scontato, ma questo punto è essenziale quando si cercano soluzioni temporanee oppure di fronte a tavoli realizzati in materiali che soffrono le intemperie. Piegare, rimuovere e spostare un tavolo è molto più semplice se il tavolo è composto da materiali leggeri, non trovate?

Stile

Chiude la nostra selezione di pratici consigli, l’unico sul lato estetico. Infatti potrebbe esser un azzardo di stile scegliere un tavolo in legno classico in presenza di un giardino moderno, in pietra e metallo. D’altro canto anche una semplice struttura in plastica, posizionata in un giardino o una casa prettamente in legno potrebbe non essere il massimo in quanto a coordinazione ambientale. Scegliete sempre un modello che rispetti lo stile del giardino, e che possa esser in grado di valorizzarlo al massimo!