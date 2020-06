The Legend of Zelda: Breath of the Wild in offerta a soli 49 euro su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’ottima offerta per lo straordinario The Legend of Zelda: Breath of the Wild, penultimo capitolo della saga, uscito ormai da qualche anno su Nintendo Switch, ma ancora oggi tra i migliori titoli mai pubblicati per la particolarissima console Nintendo. Generalmente venduto a 69,99€ nonostante gli anni dall’uscita (ma del resto, si sa, i giochi Nintendo sono molto lenti nel deprezzamento), Breath of the Wild è oggi in sconto a soli 48,99€, per quella che è un’offerta davvero imperdibile per tutti gli amanti dei videogame con la V maiuscola.

Primo capitolo di un vero e proprio nuovo corso del mondo di The Legend of Zelda, Breath of the Wild è stato unanimamente considerato un capolavoro, grazie non solo alla bellezza della sua storia ed alle sue qualità tecniche, ma anche e soprattutto per il suo gameplay: stratificato e sfaccettato, che permette al giocatore di affrontare il titolo con una libertà quasi unica e, per certi versi, molto innovativa nel panorama dei titoli open world. In attesa di un sequel di cui, ad oggi, le informazioni sono molto scarse, The Legend of Zelda, Breath of the Wild è uno di quei titoli che vanno posseduti per forza, e che andrebbe provato non solo da tutti i possessori di console Nintendo, ma più in generale da tutti gli amanti dei videogiochi. In sconto su Amazon a soli 48,99€ rappresenta un’occasione davvero ghiotta per portarsi a casa un “classico moderno”, la cui fama è più che giustificata dalla sua indiscutibile bellezza.

