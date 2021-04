Trapani | I migliori di aprile 2021

Il trapano è uno strumento trasversale, utilizzato sia per le attività fai-da-te che quelle professionali. Attualmente in commercio ci sono tantissimi modelli che si caratterizzano da specifiche tecniche differenti tra loro per potenza, per funzionalità secondarie e accessori. In questo articolo dunque vi spiegheremo quelli che sono i migliori trapani in circolazione, mettendo in evidenza i pro e i contro di ciascun prodotto.

Come punto di riferimento per i vostri acquisti, abbiamo deliberatamente scelto Amazon perché è uno dei pochi e-commerce a garantire un’ottimo servizio post-vendita (qualora ci dovessero essere dei problemi di fabbrica) e una spedizione veloce praticamente impeccabile.

I trapani in commercio – come specificato precedentemente – sono tantissimi, suddivisi in categorie ben differenti. In questo articolo abbiamo selezionato i migliori della macro-categoria, tuttavia abbiamo pensato di spiegarvi anche le differenze tra i prodotti nella wiki dell’articolo, disponibile subito dopo la rassegna delle soluzioni attualmente sul mercato.

I migliori trapani

Trapano a Percussione Oubel

Il trapano a percussione professionale Oubel è la soluzione ideale per realizzare operazioni veloci ed efficienti, grazie ad una potenza di 850 watt e con una velocità di 3000 RPM. Con un motore performante, coadiuvato dalle modalità “martello” e “foratura”, può forare moltissimi materiali tra cui mattoni, legno, acciaio, muratura e tanto altro ancora. Inoltre, possiede due velocità variabili, che consentono di effettuare forature a bassa e ad alta velocità in base ai diversi lavori, dalla casa al cantiere. Il suo prezzo di vendita, infine, lo pone come un prodotto economico dall’ottimo potenziale per il “fai-da-te”.

» Clicca qui per acquistare Trapano a Percussione Oubel

Black+Decker BDCHD18K-QW

Black+Decker BDCHD18K-QW è un trapano/avvitatore a percussione, che rappresenta un componente essenziale di ogni cassetta degli attrezzi. Possiede una batteria al litio da 18V che fornisce la velocità e l’autonomia necessari per forare su legno, metallo e materiali plastici. Inoltre, l’azione a percussione consente di forare con velocità il calcestruzzo e la muratura. Essendo anche un trapano avvitatore, permette di avvitare con accuratezza grazie a dieci regolazioni della coppia di serraggio e alle due velocità meccaniche. Il suo design compatto ed il peso ridotto garantiscono un ottimo comfort di utilizzo. Qualora foste interessati, potreste trovarlo ad un prezzo di vendita di circa 100 euro.

» Clicca qui per acquistare Black+Decker BDCHD18K-QW

Bosch Home and Garden 603130000

Il trapano battente EasyImpact 550 garantisce elevate prestazioni di foratura. Dotato anche di funzioni avvitamento/foratura/foratura con percussione permette di lavorare in funzione del tipo di materiale, con la massima flessibilità e velocità. Questo strumento, essendo dotato di regolazione elettronica Bosch per il controllo del numero di giri, assicura un’accelerazione che consente di dosare egregiamente la precisione di foratura con la velocità, mediante la pressione dell’interruttore presente sul manico. Insomma, questo trapano possiede tutto ciò che serve per compiere un lavoro nella massima sicurezza e con la massima praticità. Il suo prezzo di vendita è di circa 60 euro.

» Clicca qui per acquistare Bosch Home and Garden 603130000

Bosch PSB650RE

La scuderia Bosch vanta tantissimi prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra i tanti presenti in commercio, vi consigliamo di dare uno sguardo al trapano battente PSB 650 RE della serie Compact Universal, ideale per ogni lavoro di foratura. Il suo motore elettrico eroga una potenza di 650 watt e un mandrino auto-serrante monobussola con “Press&Lock” per poter cambiare l’accessorio senza attrezzi. Essendo inoltre un prodotto premium, questo trapano ha la predisposizione per il sistema Microfilter Bosch per l’aspirazione integrata della polvere durante la foratura.

» Clicca qui per acquistare Bosch PSB650RE

Bosch Professional GSB 19-2 RE

Bosch Professional GSB 19-2 RE è un trapano con percussione rapido e molto versatile adatto per tutti quegli impieghi gravosi e a due velocità. Si tratta anche di un prodotto estremamente sicuro, poiché include una frizione meccanica di sovraccarico con protezione anti rotazione ed un innovativo sistema antiscivolo di fissaggio dell’impugnatura. Inoltre, possiede un apposito mandrino auto-serrante a boccola singola (come la maggior parte dei prodotti appartenenti a questo marchio), con sistema Auto-Lock, che permette di sostituire gli accessori, non inclusi nella confezione di vendita.

» Clicca qui per acquistare Bosch Professional GSB 19-2 RE

Come scegliere i migliori trapani

Dopo aver dato uno sguardo ai migliori prodotti presenti attualmente in commercio, è doveroso spiegarvi le differenze dei modelli di trapani. In particolare, ci sono quattro tipologie di questa soluzione, vale a dire:

Trapano avvitatore . Si tratta di strumenti particolarmente versatili, che si possono utilizzare sia per perforare un materiale che per avvitare/svitare viti.

. Si tratta di strumenti particolarmente versatili, che si possono utilizzare sia per perforare un materiale che per avvitare/svitare viti. Trapano a colonna . Rappresenta una soluzione fissa, rispetto ai tanti prodotti di questo segmento di mercato. Infatti, viene installato su un piano di lavoro e opera forando un materiale partendo dall’alto verso il basso.

. Rappresenta una soluzione fissa, rispetto ai tanti prodotti di questo segmento di mercato. Infatti, viene installato su un piano di lavoro e opera forando un materiale partendo dall’alto verso il basso. Trapano a percussione . Strumento caratterizzato da un movimento rotatorio coadiuvato da unaltro orizzontale che permette di forare materiali molto duri come il cemento armato.

. Strumento caratterizzato da un movimento rotatorio coadiuvato da unaltro orizzontale che permette di forare materiali molto duri come il cemento armato. Trapano tassellatore. Rappresenta l’ultima tipologia di trapani e permette di inserire dei tasselli di metalli all’interno di un cemento oppure in un materiale duro.

Per quanto concerne invece le caratteristiche che deve possedere un trapano, di seguito vi riportiamo quelle che bisogna ricercare prima di effettuare un acquisto del genere.

Potenza e Velocità

Struttura e Sicurezza

Accessori

Potenza e Velocità

La potenza è un’aspetto da tenere assolutamente in considerazione prima di acquistare un prodotto del genere. Generalmente è espresso in Watt, e i trapani hanno un wattaggio che parte da 200-300 unità fino ad arrivare all’ordine delle migliaia. Un buon trapano vanta una maggiore intensità di perforazione e consente dunque di fare un lavoro in meno tempo, rispetto ad un trapano con un wattaggio inferiore. Al tempo stesso, è necessario acquistare un trapano con un buon numero di giri (2000-3000 giri al minuto) che integri almeno due velocità di perforazione.

Struttura e Sicurezza

La struttura, oltre alle caratteristiche sopraccitate, è un altro aspetto imprescindibile. Il nostro consiglio è quello di acquistare uno dei trapani in commercio con una struttura solida e che garantisca un buon grip (la sicurezza è molto importante ndR).

Accessori

Come ampiamente specificato, un buon trapano è importante. Tuttavia è assai consigliato acquistarne uno con una buona dotazione iniziale di accessori che vi permetta di compiere la maggior parte dei lavori senza acquistare altro.