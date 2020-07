Trasforma il tuo posizionamento con podcast e video! Sconto esclusivo per i lettori di Tom’s

Se volete entrare nel mondo della comunicazione e, in particolare, vi piacerebbe cominciare un podcast o aprire un canale YouTube, vi segnaliamo questa ottima offerta in esclusiva per i lettori di Tom’s ed in collaborazione con Mario Moroni: imprenditore digitale, speaker e startup mentor, specializzato in formazione e con all’attivo diverse esperienze con brand come San Pellegrino, Infinito.it e Giochi Preziosi. Autore del best seller Startup di Merda, che racconta gli i do e i don’t del mondo delle startup, Moroni è già da tempo attivissimo nel campo della formazione di persona e online, con corsi apprezzati e intriganti in cui spiega e illustra i passaggi corretti per la costruzione della propria identità digitale e brand identity.

La sua masterclass “trasforma il tuo posizionamento con podcast e video”, è un corso completo di ben 1 mese che, al prezzo di 350,00€, vi fornirà ogni strumento per poter entrare a pieno diritto nel mondo del digitale, offrendovi un video corso in diverse ambientazioni, degli utili link a quelli che sono i migliori strumenti per cominciare la vostra attività, slide di riepilogo e tutta una serie di esercizi da completare.

Ottima tanto per i privati quanto per le aziende che desiderano mettersi al passo con i tempi della velocissima comunicazione digitale, la masterclass “trasforma il tuo posizionamento con podcast e video” è in sconto, in esclusiva per i nostri lettori, al prezzo eccezionale di soli 280,00€, con anche la possibilità di poter dare un’occhiata, in anteprima, ai contenuti che vi verranno proposti nel corso di mese di lezioni a distanza. Un’occasione davvero eccezionale per entrare nel mondo della comunicazione digitale, passando direttamente per la porta principale!

» Clicca qui per acquistare la masterclass a prezzo scontato «

