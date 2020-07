Ubisoft Forward Sales, fino al 75% di sconto su tantissimi titoli Uplay

Questa domenica sera si terrà il tanto atteso Ubisoft Forward, evento della celebre software house transalpina organizzato in sostituzione dell’E3. Per meglio prepararci a tale serata colma di annunci e gameplay Ubisoft ha deciso di lanciare sul proprio sito una lunga serie di sconti sui propri titoli. Da ora fino al 21 luglio, infatti, è possibile acquistare numerosi titoli Ubisoft in offerta con sconti fino al 75%!

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che fino alle 2 di notte del 14 luglio è possibile ottenere un ulteriore 20% di sconto sui titoli in offerta utilizzando il codice UBIFORWARD direttamente nel carrello. Un’occasione, insomma, assolutamente da non perdere per ottenere tantissimi giochi ad un prezzo stracciato!

La nostra selezione di prodotti:

Di seguito, invece, le pagine dedicate alle offerte sulle varie saghe:

Ad essere in offerta per gli Ubisoft Forward Sales sono però anche molti altri titoli del celebre publisher come, ad esempio, Anno 1800, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Trackmania e tanti altri. Se siete quindi interessati a dare un’occhiata alla lista completa dei giochi in sconto potete farlo consultando la pagina principale dell’iniziativa, che potete comodamente trovare nel link qui sotto.

» Clicca qui tutti i titoli Uplay in sconto per gli Ubisoft Forward Sales «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!