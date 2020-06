Windows 10 Home a soli 10,39 euro con CDKoffers

Ritorna il nostro consueto appuntamento con le offerte di CDKoffers, tramite le quali avremo la possibilità di risparmiare somme piuttosto interessanti sui software essenziali per i nostri PC. D’altronde siamo in estate, i nuovi Intel di decima generazione sono disponibili, ed i Ryzen 3000XT si apprestano a fare il loro esordio insieme ad interessanti tagli di prezzo che AMD ha applicato ad alcuni Ryzen 3000X.

Quale momento migliore quindi per aggiornare la propria build, o assemblarne direttamente una nuova da zero. Inutile dire che l’hardware rappresenta la spesa più importante, e l’emergenza coronavirus di certo non è stata clemente con le imprese, ragione per cui in questo particolare periodo risparmiare sulla componente fisica può risultare più difficile del solito.

Se da un lato però risparmiare sull’hardware può essere un’impresa impegnativa, noi di Tom’s Italia in collaborazione con CDKoffers abbiamo una soluzione semplice e veloce per risparmiare sui software di cui non si può fare a meno come il sistema operativo o il pacchetto Office di Microsoft. A tal proposito infatti, grazie al codice TOM25, i nostri lettori godono di uno sconto esclusivo su CDKoffers che vi permetterà di risparmiare cifre davvero consistenti con sconti che arrivano a superare il 90% rispetto al prezzo di listino ufficiale di tali licenze. Un esempio è la chiave per Microsoft Windows 10 Home OEM acquistabile a soli 10,39 euro.

Vi basterà inserire il codice TOM25 in fase di acquisto, prima del pagamento, per usufruire di un ulteriore sconto del 25% sui prezzi indicati. Tra le offerte disponibili potrete trovare:

Come acquistare

Come detto per poter usufruire dell’ulteriore sconto, basterà inserire il codice TOM25 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento. Nel caso in cui ci fossero delle difficoltà, potete utilizzare la guida riportata di seguito.

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.