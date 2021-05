WWE: scopri il nuovo store Amazon dedicato al wrestling!

Se siete appassionati di wrestling, sarete felici di sapere che Amazon ha dedicato una parte del suo enorme catalogo a tantissimi articoli della popolare disciplina atletica, creando una pagina ad hoc in cui sarà possibile trovare e acquistare abbigliamento di vario genere, gadget, oggetti da collezione e persino raccolte di DVD e Blu-Ray a tema WWE.

I fan avranno quindi modo di sbizzarrirsi, arricchendo la propria stanza o il guardaroba con merce accattivante. Le opzioni pensate per i collezionisti sono tante, così come quelle dedicate a rendere particolare l’atmosfera delle vostre mura domestiche. A tal proposito, potrebbero interessarvi i bellissimi adesivi da parete, e come non segnalarvi la presenza di The Rock, uno dei personaggi più noti del mondo WWE, nonché una delle star del cinema moderno.

Un adesivo facile da applicare e che non danneggia le pareti, la cui altezza di ben 120cm si adatta negli ambienti più spaziosi, dove potrete decidere di abbinargli anche il set di adesivi aggiuntivi incluso nella confezione in modo da mettere ancor più in rilievo il personaggio. Ovviamente, è presente anche il personaggio di John Cena, così come tantissimi altri protagonisti del wrestling, i quali potrete trovarli anche nelle fantastiche riproduzioni di Funko Pop.

Questa nuova sezione di Amazon, dunque, soddisfa le ambizioni di coloro che vogliono dotarsi di molteplici articoli originali e di alta qualità a tema WWE, ma prima di scoprire la nostra selezione prodotti, vi consigliamo di dare spesso un’occhiata alla pagina dedicata perché, oltre a probabili offerte che arriveranno in futuro, potrebbe anche aumentare il numero di prodotti disponibili, sebbene già adesso sia molto alto. Inoltre, non dimenticate come sempre di iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

