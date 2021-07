Xbox Game Sale: sconti fino al 70% su tantissimi giochi anche recenti

Se siete alla ricerca di una buona opportunità per recuperare qualche videogioco moderno oppure una pietra miliare del passato con cui impegnare queste calde giornate estive, allora siamo felici di comunicarvi che Microsoft ha recentemente inaugurato gli Xbox Game Sale. Questa iniziativa, valida fino al 5 agosto 2021, vi consentirà di acquistare tantissimi titoli con sconti fino al 70%!

La selezione di Microsoft comprende un numero quasi infinito di videogiochi ma, tra le offerte attualmente disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto dell’apprezzatissimo Mass Effect Legendary Edition a 52,49€ anziché 69,99€, a seguito di uno sconto del 25% sul prezzo consigliato dal produttore. Si tratta di una speciale edizione che include tutti i contenuti di base degli acclamati Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, con l’aggiunta di oltre 40 contenuti scaricabili, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali. Il tutto rimasterizzato e ottimizzato per sfruttare al meglio Xbox Series X|S.

Un altro titolo imperdibile è Watch Dogs: Legion che potrà entrare ufficialmente nella vostra libreria a soli 27,99€ anziché 69,99€, grazie ad uno sconto del 60%! Invece, qualora siate interessati ad acquistare una perla del passato, vi suggeriamo di dare uno sguardo all’infinito The Witcher 3: Wild Hunt, nella sua edizione “Game of the Year Edition”, a 9,99€ al posto di 49,99€! Nell’iniziativa non mancano titoli del calibro di Burnout Paradise Remastered e Borderlands Legendary Collection, entrambi proposti rispettivamente al 60% e 75% di sconto.

I titoli acquistati saranno, naturalmente, venduti in formato digitale e dunque saranno disponibili nella vostra libreria subito dopo il pagamento. Ciò detto, visto il gran numero di videogiochi in offerta, vi consigliamo di consultare la pagina degli Xbox Game Sale, al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere autonomamente quello che meglio si adatta ai vostri gusti. Infine, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi aggiorneremo in tempo reale su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

