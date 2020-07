XCOM 2 Collection: acquistalo ora con l’88% di sconto su Instant Gaming!

Ogni genere di videogiochi ha un proprio mostro sacro, quel titolo che è visto da tutti come il più fulgido e splendente rappresentante di una determinata tipologia di giochi. Parlando di strategici a turni a ricoprire questo decisamente invidiabile ruolo è sicuramente XCOM 2, con l’opera di Firaxis Games che a distanza di diversi anni dalla sua uscita sul mercato è ancora giocatissima ed apprezzatissima da migliaia di giocatori. Se per qualche stranissimo motivo amate il genere ma non avete ancora messo le mani su tale gioco sarete lieti di sapere che solo per oggi XCOM 2 Collection è in offerta con uno sconto di ben l’88% su Instant Gaming.

Ad essere disponibile con una tale offerta è quindi XCOM 2 Collection, ossia l’edizione che include oltre al gioco base anche i vari DLC ad oggi rilasciati per lo strategico a turni di Firaxis Games. A soli 14,99 euro, quindi, è possibile portarsi a casa oltre a XCOM 2 e ai vari DLC secondari anche War of the Chosen, ossia una delle migliori espansioni mai prodotte, talmente pregna da contenuti da essere giustamente da molti ritenuta come una sorta di XCOM 3.

Se avete intenzione di prendere la palla al balzo e acquistare il titolo con tale sconto il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta: XCOM 2 Collection sarà infatti in offerta su Instant Gaming solamente per la giornata di oggi. Se siete quindi interessati ad approfittare dell’offerta in questione potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare XCOM 2 Collection con l’88% di sconto su Instant Gaming «

