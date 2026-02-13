La possibilità di ridurre il rischio di demenza attraverso un intervento cognitivo non farmacologico rappresenta da decenni uno dei principali obiettivi della ricerca neuroscientifica sull'invecchiamento. Un nuovo studio longitudinale, pubblicato su Alzheimer's & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions il 9 febbraio, dimostra che un programma di allenamento cognitivo mirato alla velocità di elaborazione visiva può diminuire significativamente l'incidenza di demenza fino a vent'anni dopo l'intervento. Si tratta del primo trial clinico randomizzato a documentare esiti sulla demenza in un arco temporale così esteso, aprendo prospettive concrete per strategie preventive accessibili e a basso costo in una popolazione sempre più longeva.

Lo studio ha analizzato i dati di partecipanti del trial ACTIVE (Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly), avviato tra il 1998 e il 1999 con l'arruolamento di 2.802 adulti. I ricercatori, finanziati dal National Institutes of Health (NIH), hanno suddiviso i volontari in quattro gruppi: tre hanno ricevuto training cognitivo focalizzato rispettivamente su memoria, ragionamento o velocità di elaborazione, mentre il quarto gruppo di controllo non ha ricevuto alcun intervento. Ogni programma prevedeva fino a dieci sessioni da 60-75 minuti distribuite nell'arco di cinque-sei settimane. Circa la metà dei partecipanti è stata inoltre selezionata casualmente per ricevere fino a quattro sessioni di rinforzo supplementari a 11 e 35 mesi dall'intervento iniziale.

L'analisi dei registri Medicare di 2.021 partecipanti (il 72% del campione originale) condotta tra il 1999 e il 2019 ha rivelato risultati particolarmente significativi per il gruppo sottoposto al training sulla velocità di elaborazione. Tra coloro che avevano completato sia il programma base che le sessioni di rinforzo, 105 persone su 264 (40%) hanno sviluppato demenza nel corso dei vent'anni successivi. Nel gruppo di controllo, invece, la diagnosi ha interessato 239 persone su 491 (49%), corrispondendo a una riduzione del rischio del 25% nel gruppo che aveva ricevuto il training completo. Significativamente, solo l'intervento sulla velocità di elaborazione ha mostrato una differenza statisticamente rilevante rispetto al controllo, mentre gli allenamenti su memoria e ragionamento non hanno prodotto effetti protettivi analoghi a lungo termine.

"Vedere che il training potenziato sulla velocità è associato a un minor rischio di demenza due decenni dopo è straordinario, perché suggerisce che un intervento non farmacologico relativamente modesto può avere effetti a lungo termine", afferma Marilyn Albert

La popolazione studiata rifletteva caratteristiche demografiche tipiche degli anziani statunitensi: circa tre quarti erano donne, il 70% di etnia caucasica, con un'età media di 74 anni all'inizio dello studio. Nel corso dei vent'anni di osservazione, circa tre quarti dei partecipanti sono deceduti, con un'età media alla morte di 84 anni. Questi dati evidenziano come la ricerca abbia seguito una coorte attraverso l'intero arco dell'invecchiamento avanzato, periodo in cui il rischio di demenza aumenta esponenzialmente.

Marilyn Albert, responsabile dello studio e direttrice dell'Alzheimer's Disease Research Center presso la Johns Hopkins Medicine, ha sottolineato l'importanza di questi risultati nel contesto della salute pubblica. La demenza colpisce circa il 42% degli adulti oltre i 55 anni nel corso della loro vita e costa agli Stati Uniti oltre 600 miliardi di dollari annualmente. La malattia di Alzheimer rappresenta il 60-80% dei casi, seguita dalla demenza vascolare (5-10%) e da altre forme come la demenza a corpi di Lewy e quella frontotemporale. Anche ritardi modesti nell'insorgenza della patologia potrebbero tradursi in benefici sostanziali per i sistemi sanitari e per la qualità di vita dei pazienti.

I meccanismi alla base dell'efficacia specifica del training sulla velocità di elaborazione potrebbero risiedere nella natura stessa dell'intervento. A differenza dei programmi su memoria e ragionamento, che insegnavano strategie standardizzate a tutti i partecipanti, il training sulla velocità era adattivo: il livello di difficoltà si modulava quotidianamente in base alle prestazioni individuali. Chi performava bene progrediva verso compiti più impegnativi, mentre chi necessitava più tempo procedeva a ritmo personalizzato. Questo approccio dinamico potrebbe aver stimolato in modo più efficace i circuiti neurali coinvolti nell'elaborazione visiva rapida e nell'attenzione divisa.

Un'altra distinzione fondamentale riguarda i meccanismi di apprendimento coinvolti. Il training sulla velocità si basa sull'apprendimento implicito, simile allo sviluppo di un'abilità motoria o di un'abitudine automatica, mentre memoria e ragionamento richiedono apprendimento esplicito, ovvero l'acquisizione consapevole di informazioni e tecniche. Le neuroscienze hanno dimostrato che questi due tipi di apprendimento attivano sistemi cerebrali distinti, coinvolgendo rispettivamente i gangli della base e strutture sottocorticali per l'implicito, e l'ippocampo e la corteccia prefrontale per l'esplicito. Questa differenza potrebbe spiegare perché solo il primo tipo di training abbia mostrato effetti protettivi duraturi contro la demenza.

Risultati preliminari del trial ACTIVE avevano già evidenziato benefici cognitivi a medio termine. Analisi precedenti avevano documentato miglioramenti nelle capacità di pensiero quotidiano fino a cinque anni dopo l'intervento, e tutti e tre i tipi di training erano stati associati a un migliore funzionamento nelle attività della vita quotidiana dopo dieci anni. Proprio alla soglia decennale, il training sulla velocità mostrava già una riduzione del 29% nell'incidenza di demenza rispetto al gruppo di controllo, con ogni sessione di rinforzo correlata a ulteriori diminuzioni del rischio.

George Rebok, professore emerito di salute mentale presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health e investigatore principale del sito, ha commentato: "I nostri risultati forniscono supporto per lo sviluppo e il perfezionamento di interventi di training cognitivo per gli anziani, in particolare quelli che mirano all'elaborazione visiva e alle capacità di attenzione divisa". Rebok, psicologo dello sviluppo specializzato in programmi comunitari per l'invecchiamento sano, ha aggiunto che potrebbe essere promettente integrare questo tipo di allenamento cognitivo con interventi sullo stile di vita, anche se tale ipotesi richiede ulteriori verifiche sperimentali.

Gli autori hanno identificato diverse direzioni per future ricerche, tra cui l'urgente necessità di comprendere i meccanismi biologici sottostanti. Rimane da chiarire quali cambiamenti neuroplastici a livello cerebrale siano indotti dal training sulla velocità e perché gli altri due tipi di intervento non producano benefici comparabili. Studi di neuroimaging funzionale e strutturale potrebbero rivelare se l'allenamento rafforzi specifiche reti neurali o promuova la riserva cognitiva attraverso percorsi ancora sconosciuti. Albert ha enfatizzato la necessità di trial clinici che combinino il training cognitivo con altre strategie validate per la salute cerebrale, come il controllo della pressione arteriosa, della glicemia, del colesterolo e del peso corporeo, insieme all'attività fisica regolare.